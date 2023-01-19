الأمم المتحدة تعرب عن قلقها من تداعيات "الخطاب التحريضي" بين الإسرائيليين والفلسطينيين

حذر مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط، ثور وينسلاند، الأربعاء من "الاستفزازات" و "الخطاب التحريضي" بين الإسرائيليين والفلسطينيين المسيطر على المشهد السياسي في الفترة الأخيرة. وقال المبعوث "الإسرائيليون والفلسطينيون لا يزالون على مسار تصادمي، وسط تصاعد الخطاب السياسي الحارق وتصاعد العنف في الضفة الغربية، وكلاهما يمكن أن يكون له عواقب وخيمة".

وأضاف أنه "من الضروري أن يمتنع الجانبان عن الاستفزازات والإجراءات أحادية الجانب - بما في ذلك في الأماكن المقدسة في القدس - التي تقوض الاستقرار وإمكانية تحقيق سلام تفاوضي".

كما قال السيد وينسلاند إنه "قلق للغاية بشأن تأثير" الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل على الشؤون المالية للسلطة الفلسطينية ردا على تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة في نهاية كانون الأول / ديسمبر على قرار طلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن الوجود الإسرائيلي في الضفة الغربية.

ودعت عشرات الدول إسرائيل إلى التراجع عن الإجراءات، لكن سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان دافع عن "حق" بلاده في الدفاع عن نفسها ضد قرار "سام ومدمّر" يدفعه الفلسطينيون. وأضاف أنه "بتبني هذا القرار، وضع الفلسطينيون السكين في قلب أي فرصة للحوار والمصالحة"، متهماً الفلسطينيين بـ "التلاعب" بالمنظمات الدولية فيما وصفه بـ "الإرهاب متعدد الأطراف".

كما انتقد السفير الإسرائيلي الأرقام "المشوهة" و "المنحازة" الصادرة عن الأمم المتحدة، التي تقول إن عام 2022 كان العام الأكثر دموية في الضفة الغربية منذ نهاية الانتفاضة الثانية، الانتفاضة الفلسطينية من عام 2000 إلى عام 2005. على العكس تماما فهو العام الذي شهد "أكبر عدد من الهجمات الإرهابية ضد الإسرائيليين" خلال عقد من الزمان".

قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد إن بلادها تعارض الإجراءات الأحادية الجانب التي تهدد استقرار وفرص حل الدولتين، بما في ذلك "التغييرات في الوضع الراهن في الحرم القدسي". وأضافت جرينفيلد إن الولايات المتحدة تعارض أيضًا بناء المستوطنات، وشرعنة البؤر الاستيطانية غير القانونية وضمها".

جاءت أقوال جرينفيلد خلال جلسة أجراها مجلس الأمن الدولي، مساء أمس (الأربعاء)، لمناقشة العقوبات التي فرضتها إسرائيل على السلطة الفلسطينية قبل نحو أسبوعين، ردا على لجوء الفلسطينيين إلى محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة في لاهاي في طلب فتوى حول "الأهمية القانونية للاحتلال الإسرائيلي المستمر" وهو ما أقرته لاحقا الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولم يتم اتخاذ قرارات في المناقشة.