النيابة العامة في إسرائيل تبلغ نتنياهو بوجوب فصله الوزير درعي بشكل فوري

أبلغت المدعية العامة في إسرائيل غالي بهراف ميارا الخميس، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنه يتعين عليه إقالة وزير الداخلية آرييه درعي بشكل فوري، تنفيذا لقرار المحكمة العليا أمس والذي نزع عن درعي أهليته تسنم وزارات في حكومة نتنياهو بسبب مخالفاته الضريبية.

أعلنت المحكمة العليا في إسرائيل الأربعاء عن قرارها بعدم السماح لآرييه درعي بالعمل وزيرا في حكومة نتنياهو، بأغلبية 10 قضاة. القاضي الوحيد الذي خرج عن الإجماع هو يوسف إلرون، الذي اعتبر أن التعيين لا ضير فيه ولكن على نتنياهو أن يتوجه إلى لجنة الانتخابات لتحدد ما إذا كانت وصمة العار ترافق المخالفات الضريبية التي تورط بها درعي السنة الماضية.