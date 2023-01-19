النيابة العامة في إسرائيل تبلغ نتنياهو بوجوب فصله الوزير درعي بشكل فوري

تنفيذا لقرار المحكمة العليا أمس والذي نزع عن درعي أهليته تسنم وزارات في حكومة نتنياهو بسبب مخالفاته الجنائية

أبلغت المدعية العامة في إسرائيل غالي بهراف ميارا الخميس، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنه يتعين عليه إقالة وزير الداخلية آرييه درعي بشكل فوري، تنفيذا لقرار المحكمة العليا أمس والذي نزع عن درعي أهليته تسنم وزارات في حكومة نتنياهو بسبب مخالفاته الضريبية.

أعلنت المحكمة العليا في إسرائيل الأربعاء عن قرارها بعدم السماح لآرييه درعي بالعمل وزيرا في حكومة نتنياهو، بأغلبية 10 قضاة. القاضي الوحيد الذي خرج عن الإجماع هو يوسف إلرون، الذي اعتبر أن التعيين لا ضير فيه ولكن على نتنياهو أن يتوجه إلى لجنة الانتخابات لتحدد ما إذا كانت وصمة العار ترافق المخالفات الضريبية التي تورط بها درعي السنة الماضية.

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وفقًا للحكم الصادر اليوم ... لم يعد بإمكان عضو الكنيست درعي العمل وزيراً في حكومة إسرائيل"، كتبت بهراف ميارا". وبالتالي ... يتعين عليك التصرف وفقًا للحكم وإبعاده من منصبه الحكومي". وتابعت الرسالة الموجهة إلى نتنياهو: "في ظل قيود القانون التي تسري عليك، فإنك ملزم بتعيين شخص آخر لشغل منصب وزير الصحة ووزير الداخلية".

يمثل قرار المحكمة هذا التحدي الأكبر بالنسبة للحكومة اليمينية المتطرفة الوليدة، ويأتي بعد أسابيع فقط من عودة نتنياهو إلى السلطة. وانتقد سياسيو شاس وحلفاؤهم في الحكومة حكم المحكمة واتهموا القضاة بإلغاء أصوات 400 ألف مواطن إسرائيلي.

يشار إلى أن نتنياهو أجرى أمس زيارة لمنزل الوزير درعي وعلل خطوته بالقول: "حين يكون أخي في محنة، فأنا أذهب إليه".