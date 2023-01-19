إسرائيل: القبض على تنظيم إجرامي خطط لعملية اغتيال باستخدام طائرة مسيرة

التفت مقيم أجنبي من الفلبين كان يركب دراجته الهوائية في شارع النزهة بيافا، إلى طائرة بدون طيار ربط تحتها جسم يثير الاشتباه بأنه عبوة ناسفة وقام باستدعاء الشرطة

تم الكشف في أعقاب تحقيق سري أجرته الوحدة المركزية لشرطة إسرائيل في منطقة تل أبيب، عن منظمة إجرامية تتألف من سبعة اشخاص يشتبه قيامهم بالتخطيط لإيذاء شخص آخر في مدينة يافا، باستخدام طائرة بدون طيار مثبتة بعبوة ناسفة قوية.

تم اعتقال المشتبه بهم في إطار نشاط عملياتي للجيش الإسرائيلي، وهذا الأسبوع مع انتهاء التحقيق، تم تقديم بيان لأحد السكان الضالعين في القضية بهدف تقديم لائحة اتهام ضدهم اليوم وطلب تمديد الاعتقال حتى نهاية الإجراءات.

تم فتح التحقيق في12 كانون الأول من العام المنصرم، بعد أن لاحظ مقيم أجنبي من الفلبين كان يركب دراجته الهوائية في شارع النزهة في يافا، طائرة بدون طيار أضواؤها مستندة على جدار حجري منخفض، مع وجود جسم تحته يثير الاشتباه بأنه عبوة ناسفة. استدعى هذا الرجل الشرطة وأبلغ أفرادها بالعثور على طائرة بدون طيار. وتوصل خبير متفجرات تابع للشرطة وصل إلى المكان أن العبوة الناسفة قياسية بقوتها ومكونة من طوبة متفجرة ذات حشوة، مصمم للتفجير عن بعد.

تم تكليف شرطة تل أبيب بالتحقيق في الحادث، الذي كشف عن قيام جهة بجمع معلومات استخبارية وتكنولوجية سرا، مما أثار الشكوك في أنها كانت وسيلة هجوم معدة لإلحاق الأذى بشخص آخر، كجزء من نزاع على خلفية إجرامية.

ودفع التحقيق محققي الوحدة المركزية إلى وضع عدد من المشتبه بهم من سكان كفر قاسم تحت المراقبة الاستخباراتية.

في 28 من شهر كانون الأول العام الماضي انتبه رجال الشرطة أثناء التحقيق السري أن أربعة مشتبه بهم من التنظيم في كفر قاسم وصلوا إلى منزل في يافا. وخوفًا من أن تكون الطائرة المسيرة مفخخة، صدر أمر باقتحام المنزل، واعتقل رجال المباحث المشتبه بهم الأربعة من كفر قاسم، ومشتبه به آخر من سكان يافا.

وفي وقت لاحق، خلال البحث، عثر المحققون على مجموعتين من الطائرات المسيرة والهواتف المحمولة، فضلا عن حقيبة تحوي عبوات ناسفة ومتفجرات بجوار المنزل.

واعتقل الخمسة وهم يحيى أبو جابر 35 عاما وعمر زرزور 30 عاما وأحمد فريج 31 عاما وعمر طه 25 عاما من سكان بلدة كفر قاسم ومحمد نادي 31 عاما من يافا.