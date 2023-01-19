نتنياهو لجيك سوليفان: "نرى بكم شركاء مخلصين في مسائل الأمن المشترك وبالطبع تعزيز السلام"

"تأتي اليوم في وقت غير عادي مليء بالتحديات الخطيرة على أمننا والفرص الهائلة للسلام. أنا مقتنع أنه من خلال العمل معًا يمكننا مواجهة التحديات واغتنام الفرص"

التقى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم (الخميس)، مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، في مكتب رئيس الوزراء في القدس. ورحب رئيس الوزراء نتنياهو بالمسؤول الأمريكي قائلا: "جيك، يسعدني رؤيتك مرة أخرى في القدس. لقد عرفت الرئيس بايدن على مدى 40 عامًا كصديق عظيم لإسرائيل، وأنا أعلم مدى ثقته بك في مسائل الأمن القومي. يجب أن تعلم أننا نعتبركم شركاء مخلصين في مسائل الأمن المشترك، وبالطبع تعزيز السلام".

وتابع: "تأتي اليوم في وقت غير عادي مليء بالتحديات الخطيرة على أمننا والفرص الهائلة للسلام. أنا مقتنع أنه من خلال العمل معًا يمكننا مواجهة التحديات واغتنام الفرص. إنه يقوي التحالف بيننا، وهو أمر استثنائي، ويمكنه أيضًا تغيير المنطقة والتاريخ.

إنني أتطلع إلى اجتماعنا. لقد طرحتُ عددًا غير قليل من الموضوعات لمناقشتها، ولا أعتقد أني أبالغ. بينما نعمل معًا، يمكننا تحقيق الإمكانات العظيمة لشعوبنا والمنطقة والعالم بأسره. أهلا و سهلا".

وأشار نتنياهو إلى أن الاجتماع بحث في الجهد المشترك لوقف البرنامج النووي الإيراني وأنشطة إيران في المنطقة. كما أعرب نتنياهو عن امتنانه للرئيس بايدن لالتزام الأخير بعدم امتلاك إيران أسلحة نووية.

ورحب الاثنان بأهمية العلاقات الاستراتيجية بين إسرائيل والولايات المتحدة وضرورة تعميقها. واشتمل النقاش أيضا الخطوات التالية لتعميق اتفاقيات إبراهيم وتوسيع دائرة السلام، مع التركيز على الاختراق الذي تم تحقيقه في العلاقات مع المملكة العربية السعودية.

وصرح رئيس الوزراء نتنياهو أن التحركات الأخيرة للفلسطينيين على الساحة الدولية هي هجوم على إسرائيل وتتطلب منا الرد.

كما حضر الاجتماع الموسع عن الجانب الإسرائيلي: وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، وحاخام الموظفين تساحي برافرمان، والمستشار والرئيس لمجلس الأمن القومي تساحي هنغبي، وعن الجانب الأمريكي مستشار الرئيس لشؤون الشرق الأوسط بريت ماكغورك، وكذلك سفيرا البلدين: سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة مايك هرتسوغ والسفير الأمريكي لدى إسرائيل توماس نيدس.

في وقت سابق اليوم، التقى مستشار الأمن القومي، ورئيس مجلس الأمن القومي، تساحي هنغبي، مع نظيره، مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان. وهذا هو أول لقاء عمل بين الجانبين، اتفقا خلاله على استمرار الحوار بين الوكالات حول التعاون الاستراتيجي بقيادة مستشاري الأمن القومي، بهدف الحفاظ على الخطاب المهني حول القضية الإيرانية واستمرار التعاون التكنولوجي الاستراتيجي بين الدول.

وفي وقت لاحق، التقى رئيس الموساد دافيد بارنياع مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، وناقشا التحديات الاستراتيجية للبلدين، والأهمية الكبرى للتعاون بين الأجهزة الأمنية في التعامل معها.

وتم بالإضافة عقد لقاء افتراضي لمستشار الأمن القومي هنغبي ونظيره الأمريكي مع نظرائهم العرب: مستشار الأمن القومي لدولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، والشيخ ناصر بن حمد آل خليفة عن البحرين. أعلن الأربعة التزامهم بتعميق اتفاقيات إبراهيم وناقشوا الخطوات العملية لتعزيز المصالح المشتركة في المنطقة.

يُشار إلى أن الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ التقى أمس بسوليفان الذي حل في وقت تعيش فيه إسرائيل أزمة دستورية غير مسبوقة، وبالتزامن مع قرار محكمة العدل العليا في إسرائيل رفض تعيين الحاخام آرييه درعي وزيرا في حكومة نتنياهو الجديدة في ما ينبئ بانفتاح المشهد السياسي والمشهد العام في إسرائيل على حقبة يطغى عليها الاضطراب وضياع البوصلة السياسية.