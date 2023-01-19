نصر الله: "لن تكون هناك تسوية في المنطقة ويجب بناء رؤية اقتصادية مبنية على هذا الأساس"

نصر الله: لن تكون هناك تسوية في المنطقة ويجب بناء الرؤية الاقتصادية على أنّه لا استقرار في ظلّ الصراع مع إسرائيل

قال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، اليوم الخميس،في الذكرى الثلاثين لانطلاقة المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق أنّ الغرب عاد إلى "الحرب بالوكالة كما هو الحال في أوكرانيا" ويركز الآن على الضغوط الاقتصادية والعقوبات.

ورأى نصرالله ان "النسخة الثالثة من المشروع الأمريكي في المنطقة تقوم على تشديد الحصار والعقوبات الاقتصادية"، متابعاً: "يجب عدم بناء رؤية اقتصادية وفق حسابات سياسية خاطئة بما فيها أنه ستكون هناك تسوية في المنطقة". بحسب ما نشر موقع "المنار" التابع لحزب الله.

وأضاف نصر الله: "لن تكون هناك تسوية في المنطقة ويجب بناء الرؤية الاقتصادية على انه لا استقرار في ظل الصراع مع إسرائيل".

وعن الثروات داخل البحر الابيض المتوسط، قال السيد نصر الله أن "لا نقاش" حول حتمية وجود "ثروة هائلة" في البحر الأبيض المتوسط "ولا نقاش حول أنه ستكون لها الأولوية في العالم"، مردفاً: "قطعاً وحتماً وجزماً يوجد نفط في اليابسة وفق الدراسات، وما أوقف كل المحاولات السابقة هو السياسة".

وتطرق نصر الله في كلمته للوضع الإقتصادي بالقول إنه "لا أحد يناقش بأن هذا الوضع صعب جدًا في لبنان والأمر ليس استثنائيًا بالنسبة للبنان بل هناك العديد من البلدان التي باتت مهددة بالانهيار".

وفي السياق، اعتبر نصر الله أنه لا يجوز لنا أن نيأس على الرغم من أنَّ هناك من محاولات إشاعة اليأس في البلد، وهذا أمر خطير جدًا وأهم شيء هو الأمل وعلى الجميع تحمل المسؤولية من دولة وشعب ومجتمع. وأردف قائلًا: "لا يجوز البقاء بحالة تخبط كما الحال في السنوات الماضية وفي مكان ما على السلطة أن تبادر لوضع رؤية لمعالجة الوضع الاقتصادي، وعلى أساسها توضع خطط وبرامج تستند لرؤية كاملة ومتقنة".

كما لفت نصر الله إلى أنَّ الفساد كان متجذرًا بالدولة منذ وقت طويل ولو قدمت كل طائفة أفضل عقولها وخبرائها لتتولى المسؤوليات الإدارية في الدولة ما كنا لوصلنا إلى هذه المرحلة.