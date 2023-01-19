رئيس الوزراء الإسرائيلي يتحدث مع نظيره البريطاني

ناقشا سبل تعزيز وتوسيع التعاون الثنائي بين إسرائيل وبريطانيا في مختلف المجالات، كما ناقشا التحديات الأمنية العالمية، مع التركيز على إيران والحرب في أوكرانيا

تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عبر الهاتف، بعد ظهر اليوم الخميس، مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك وشكره على تصويت بريطانيا في الجمعية العامة للأمم المتحدة ضد اقتراح للحصول على رأي محكمة العدل الدولية بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وأعرب نتنياهو عن ارتياحه لنية بريطانيا إعلان الحرس الثوري "منظمة إرهابية"، وشدد على الأهمية التي توليها إسرائيل لهذه القضية.

وناقش الزعيمان سبل تعزيز وتوسيع التعاون الثنائي بين إسرائيل وبريطانيا في مختلف المجالات، كما ناقشا التحديات الأمنية العالمية، مع التركيز على إيران والحرب في أوكرانيا.

وقال رئيس الوزراء البريطاني إنه يعتزم زيارة إسرائيل للاحتفال بمرور 75 عاما على العلاقات بين البلدين وهنأه نتنياهو بها، بحسب البيان الصادر عن مكتب رئيس الوزراء.

في حدث نظمه حزب أصدقاء إسرائيل المحافظ في أغسطس/آب المنصرم ، قال ريشي سوناك بأن القدس كانت "بلا منازع العاصمة التاريخية لإسرائيل وأن هناك حججًا قوية جدًا لتبرير نقل السفارة البريطاني" الموجودة حاليًا في تل أبيب.