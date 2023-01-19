اعتراض لبناني لأعمال حفر إسرائيلية على الحدود بعد خلاف على تبعية المكان

توقف أعمال الحفر الروتينية للجيش الإسرائيلي على الحدود اللبنانية

خلال أعمال هندسة روتينية قامت بها قوات الجيش الإسرائيلي في منطقة جيب تابعة للسيادة الإسرائيلية بالقرب من بلدة المطلة بالأمس، ادعى الجيش اللبناني أن آليات الهندسة التابعة لجيش الدفاع خرقت الخط الأزرق حيث تم توقيف الأعمال لفترة زمنية قصيرة لتستمر لاحقًا بتنسيق مع قوات اليونيفل، كما تواصلت الأعمال الهندسية اليوم في محيط بلدة المطلة وذلك بتنسيق مع قوات اليونيفل.

Bitahon sadei السياج بين اسرائيل ولبنان

وتواصل قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود اللبنانية حماية مواطني الشمال والعمل لتطبيق السيادة الإسرائيلية من خلال أعمال استباقية ومنسقة في منطقة الحدود.

وتوقف الجيش اللبناني صباح اليوم أمام جرافة تابعة للجيش الإسرائيلي ولم يسمح للمركبة الهندسية بمواصلة عملها على أساس أنها أرض لبنانية. وبعد وقت قصير ، وصل مراقبو الأمم المتحدة لتحديد لمن المنطقة التي تعمل فيها الأسلحة.

كما ووصل مسؤول لبناني كبير ليرى عن قرب برفقة حاشية من الجنود. وقبل فترة وجيزة تقرر في الجيش الإسرائيلي استمرار العمل، ولم يسمح ممثلو الأمم المتحدة للجيش اللبناني بالتدخل. وحتى هذه اللحظة، تم انجاز العمل بنجاح. بحسب بيان وزارة الأمن الإسرائيلية.

Bitahon Sade الحدود بين اسرائيل ولبنان

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية أن الجيش "منع قوات عسكرية إسرائيلية من استكمال أعمال (لم يوضحها) قرب السياج التقني من الجانب المحتل على حدود مستعمرة المطلة المواجهة للخيام".

وأضافت أن عناصر من الجيش اللبناني "اتخذوا مواقع قتالية" على الخط الأزرق وجها لوجه مع جنود إسرائيليين وأمام مقدمة جرافة في ظل وجود قوات اليونيفيل ولجنة الارتباط. من جهته، ذكر الجيش اللبناني، في بيان، أن مقدمة حفارة إسرائيلية "خرقت الخط الأزرق في سهل مرجعيون قرب بلدة كفركلا جنوب لبنان على مرحلتين لمسافة مترين".