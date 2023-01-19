إسرائيل : لا توجد صلة بين حقن لقاح فايزر والسكتات الدماغية

ومن جهتها قالت هيئة تنظيم الأدوية في الاتحاد الأوروبي، أمس الأربعاء، إنها لم تعثر على بيانات مثيرة للقلق بشأن هذا اللقاح.

وفقًا لمسؤول في وزارة الصحة الإسرائيلية، لم تحدد إسرائيل دليلًا يربط السكتات الدماغية بلقاح معزز لوباء كورونا من صنع شركة فايزر الأمريكية وشريكتها الألمانية بيونتيك، وقال منسق مكافحة وباء كورونا في إسرائيل، البروفيسور سلمان زرقا، في إفادة مصورة أُرسلت إلى إسرائيل: "لم نجد مثل هذه النتيجة، حتى بعد إعادة فحص جميع بياناتنا بعد إعلان إدارة الغذاء والدواء". بحسب وكالة رويترز للأنباء، اليوم الخميس.

وقالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، الجمعة المنصرم، إن نظام مراقبة السلامة قد أشار إلى أن اللقاح قد يكون مرتبطًا بنوع من السكتة الدماغية لدى كبار السن، وفقًا لبيانات أولية.

تلقى حوالي 389،648 شخصًا في إسرائيل حتى الآن الإصدار الثاني من لقاح فايزر ، الذي يستهدف السلالة الأصلية و BA.4 / BA.5 أوميكرون الفرعي. وقالت هيئة تنظيم الأدوية في الاتحاد الأوروبي، أمس الأربعاء، إنها لم تعثر على بيانات مثيرة للقلق بشأن هذا اللقاح.

ومن جهتها قالت شركتا فايزر وبيونتيك في بيان، الجمعة المنصرم، إنهما على علم بتقارير محدودة عن السكتات الدماغية الإقفارية لدى الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكبر بعد التطعيم بمصلهم الجديد.وأضافت فايزر أن المنظمات الصحية لم تبلغ عن أي صلة بين اللقاح والسكتات الدماغية ، وقالت إنه لا يوجد دليل على أي ارتباط.

وكان باحثون إسرائيليون، قد أكدوا، الاثنين المنصرم، إن لقاح وباء كورونا المتكيف مع أوميكرون الذي طورته شركتا فايزر وبيوانتك قلل بشكل كبير من دخول المرضى الذين يبلغ عمرهم أكثر من 65 عاما إلى المستشفيات، وأفادوا أن هناك بعض الأدلة الأولى على فعالية اللقاح في العالم الحقيقي.

وأجرى الباحثون تجاربهم في مؤسسة الرعاية الصحية كلاليت وجامعة بن غوريون في النقب وكلية سابير الدراسة، ووجدوا انخفاضًا بنسبة 81 في المئة في حالات الاستشفاء بين الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكبر والذين تلقوا الجرعة المعززة مقارنة بأولئك الذين تلقوا سابقًا لقاحين على الأقل ضد وباء كورونا، ولكن ليس اللقاح المتكيف مع أوميكرون.