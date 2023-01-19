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  • جيسون غرينبلات من شوارع السعودية لـ i24NEWS: "إحراز تقدم في العلاقات بين السعودية وإسرائيل"

جيسون غرينبلات من شوارع السعودية لـ i24NEWS: "إحراز تقدم في العلاقات بين السعودية وإسرائيل"

i24NEWS

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أجرى جيسون غرينبلات مقابلة حصرية مع i24NEWS من الرياض ، المملكة العربية السعودية ، 19 يناير 2023.
i24NEWSأجرى جيسون غرينبلات مقابلة حصرية مع i24NEWS من الرياض ، المملكة العربية السعودية ، 19 يناير 2023.

غرينبلات:"على الرغم من الدعم القوي للفلسطينيين، إلا أن الشباب السعودي مهتم بمعرفة المزيد عن إسرائيل". وأضاف أن "الرياض تدرك أن أعداء إسرائيل هم أعداؤهم"

قال مبعوث البيت الأبيض السابق للشرق الأوسط جيسون غرينبلات، في مقابلة حصرية مع i24NEWS من شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية، إنه يؤمن بإحراز تقدم في العلاقات بين السعودية وإسرائيل، وأشار إلى أنه "لم يزعجني أحد، فقد كان الجميع دافئًا ومرحبًا ولطيفًا ومهذبًا" وتابع"لقد كانت لدينا رحلة مذهلة".

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وكان غرينبلات في إجازة مع زوجته وأطفاله بالسعودية، وتحدث مع i24NEWS وهو يرتدي الكيباه. وقال إنه كان يصلي ويعرف عن نفسه علانية على أنه يهودي هناك، وأشار إلى أنه يرى "مزيدًا من التقدم والانفتاح تجاه الإسرائيليين في السعودية" منذ أن بدأ القدوم إلى الدولة الخليجية في عام 2017.

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وتعليقًا على التصريحات الأخيرة التي أدلى بها مسؤولون سعوديون في المنتدى الاقتصادي في دافوس، حيث أعربوا عن مخاوفهم بشأن الحكومة الإسرائيلية اليمينية الجديدة، قال غرينبلات إنه غير قلق من احتمال انحراف مبادرة اتفاقات إبراهيم عن مسارها. وأشار إلى أن "الحكومة في أيد أمينة لرئيس الوزراء نتنياهو وكان هو الشخص الذي بدأنا بالفعل على طريق اتفاقات إبراهيم".

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وأكد غرينبلات على أنه "واثق من أنه إذا كان بإمكان أي شخص دفع الأمور إلى الأمام فهو هو(نتنياهو) لكني أقول دعونا نكون حذرين، المملكة العربية السعودية ليست مستعدة بعد للتوقيع على اتفاقيات إبراهيم. ان شاء الله سيفعلون يوما ما ".

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وأشار إلى أن العالم أصبح "أكثر تعقيدًا" منذ توقيع الاتفاقات بين إسرائيل والدول العربية في عام 2020، وحث على منح المملكة العربية السعودية "وقتًا وقليلًا من المساحة".وقال: "دعونا نقدر ما فعلوه حتى الآن فيما يتعلق بالعلاقة مع إسرائيل، لكنني أعتقد أنه سيكون هناك تقدم" وتابع"على الرغم من الدعم القوي للفلسطينيين، إلا أن الشباب السعودي مهتم بمعرفة المزيد عن إسرائيل". وأضاف أن "الرياض تدرك أن أعداء إسرائيل هم أعداؤهم".

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