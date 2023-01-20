اسرائيل: الشرطة والشاباك سيشكلان فريقًا مشتركًا لمحاربة المنظمات الإجرامية

تشكيل قوة عمل مشتركة من الشرطة والشاباك، والغرض منه محاربة المنظمات الإجرامية وتبادل المعرفة المهنية وأساليب العمل

خلال نقاش جرى اليوم (الخميس) في مقر الشاباك، اتفق وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ومفوض الشرطة يعقوب شبتاي ورئيس الشاباك رونين بار، على تشكيل قوة عمل مشتركة من الشرطة والشاباك، والغرض منه محاربة المنظمات الإجرامية وتبادل المعرفة المهنية وأساليب العمل والوسائل - وكل ذلك سيكون خاضعًا للقانون.

في المرحلة الأولى ، سيقوم الفريق الخاص، الذي سترافقه وزارة القضاء، بفحص الأساليب العملية لقوات الأمن والإجراءات التي سيستخدمها الشاباك لصالح الشرطة. كما سيقدم الفريق استنتاجاته في غضون أسابيع قليلة ، وسيتم تنفيذ التعاون في المستقبل القريب.

وسيكون الفريق الخاص نقطة تحول ستغير التوازن بين الشرطة والمنظمات الإجرامية مع التركيز على الجريمة في المجتمع العربي. في المناقشة، التي حضرها أيضًا نواب المستشار القانوني للحكومة، المحاميان جيل ليمون وأميت مراري ، وصف ممثلو الشرطة الإسرائيلية التغيير الذي تم إجراؤه في العام الماضي في توسيع عمل الخدمة في خط التماس بين الجنائي والأمني.

وصرحت شرطة إسرائيل وجهاز الأمن العام: "إننا نرى الأهمية القصوى في زيادة الطرق لتنفيذ القانون في إسرائيل، لأنه مكون مركزي للأمن القومي لصالح الحفاظ على أمن الدولة والجمهور مع الحفاظ على الأدوات المخصصة للحرب على الجريمة ".