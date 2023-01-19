تمديد الحبس الاحتياطي لنائبة رئيسة البرلمان الأوروبي إيفا كايلي على خلفية "قطر غيت"

نشرت رئيسة البرلمان الأوروبي، المالطيّة روبرتا ميتسولا، في الأيام الأخيرة، قائمة الهدايا التي تلقتها خلال العام الماضي، ضمن محاولات المؤسسة استعادة مصداقيتها

أعلنت النيابة العامة الفدرالية في بلجيكا ، اليوم الخميس، أن القضاء أعلن تمديد فترة الحبس الاحتياطي لعضو البرلمان الأوروبي، اليونانية إيفا كايلي(44 عاما)، الموقوفة منذ ستة أسابيع على خلفية شبهات فساد في البرلمان الأوروبي على خلفية الفضيحة المسماة "قطرغيت" والتي ورد ذكر المغرب فيها أيضا. وأمام المحامين 24 ساعة لاستئناف القرار، وقال ريزوبولوس لوكالة فرانس برس مساء الخميس إنه سيتشاور مع موكلته.

وأتبعت المحكمة موقف النيابة العامة التي عارضت الإجراءات البديلة للاحتجاز التي طالب بها محامو النائبة الاشتراكية. وأوضح محاميها أندريه ريزوبولوس للصحافة في نهاية الجلسة "تعتبر النيابة العامة الفدرالية أن جميع المخاطر موجودة: خطر الفرار، وخطر التواطؤ مع أطراف ثالثة وخطر إتلاف الأدلة".

ويشتبه في تلقيها مبالغ نقدية كبيرة، للتأثير على تصريحات ومواقف في البرلمان الأوروبي لصالح البلدين. لكن كايلي تنفي تورطها في الفساد، كما كرر محاموها الخميس، الذين اتهموا القضاء البلجيكي بجعلها "تدفع الثمن الأعلى" بإبقائها رهن التوقيف "في ظروف صعبة".

وندد محاميها اليوناني، ميخاليس ديميتراكوبولوس، خلال جلسة استماع "بالتعذيب" الذي تتعرض له عبر تركها في "الحبس الانفرادي لمدة ست عشرة ساعة في زنزانة للشرطة".وأكد ريزوبولوس أن كايلي لم تستطع رؤية "طفلها البالغ 23 شهرًا" والذي أنجبته من رفيقها، الموقوف أيضا في القضية فرانشيسكو جيورجي "سوى مرتين في ستة أسابيع".

في سياق متصل، نشرت رئيسة البرلمان الأوروبي، المالطيّة روبرتا ميتسولا، في الأيام الأخيرة، قائمة الهدايا التي تلقتها خلال العام الماضي، ضمن محاولات المؤسسة استعادة مصداقيتها إثر فضيحة "قطرغيت".وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، شدد متحدث باسم ميتسولا على أن خطوتها تهدف إلى "تشجيع الشفافية" و"أن تكون قدوة". من جهته، أكد المتحدث باسم البرلمان الأوروبي جاومي دوش أن كل الهدايا وردت "باسم المؤسسة" وأن "الرئيسة لم تحتفظ بأي منها".

ومن جهته قال دبلوماسي قطري، إن الإجراءات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي بخصوص قضية الفساد المزعومة سيكون لها تأثير سلبي على العلاقات بين الطرفين، فيما صوّت البرلمان الأوروبي ضد إدراج مزاعم استغلال المغرب للنفوذ في القضية، مشيرا إلى أن "بلاده ترفض بحزم الإدعاءات التي تربط حكومتها بسوء السلوك"، مشيرا أن ذلك سيؤثر على العلاقات بين الجانيبين، بما في ذلك المحادثات حول أمن الطاقة العالمي.