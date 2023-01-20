رئيسة المحكمة العليا الاسرائيلية: إذا تم تنفيذ خطة ليفين - نتنياهو بالكامل، سأستقيل

استر حايوت قد تستقيل من منصبها كرئيسة المحكمة العليا اذا تمت المصادقة على خطة ياريف ليفين الاصلاحية لجخهاز القضاء

قال احد المقربين لرئيسة المحكمة العليا الاسرائيلية القاضية استر حايوت، ان القاضية قد تستقيل من منصبها في حال تم تنفيذ خطة الاصلاح التي يقودها وزير القضاء ياريف ليفين.

جاء هذا بعد سماعه لها وهي في اجتماع في غرف مغلقة أنها ستستقيل إذا قبلت الكنيست الخطة، كما هي، في القراءة الثانية والثالثة - أي في غضون بضعة أشهر.

ونفت حايوت، من خلال مستشارها الإعلامي، هذه الأمور. ولكن من الواضح أنها لا تريد أن يتم تصويرها كشخص يهدد حكومة منتخبة وكنيست، لكن الحديث عن الاستقالة يستمر في الانتشار في الهواء.

في خطاب تحضيري الأسبوع الماضي في حيفا، أعربت الرئيسة عن رأيها علنًا. وقالت "هذه خطة لسحق نظام القضاء". واضافت "ان الخطة مصممة لتوجيه ضربة قاتلة لاستقلال القضاء وتحويله الى سلطة صامتة".

وهاجمت رئيسة المحكمة العليا، القاضية إيستر حايوت ، قبل اسبوع وبشدة، بشكل علني، إصلاح النظام القضائي بقيادة وزير العدل ياريف ليفين في حكومة بنيامين نتنياهو السادسة. وقالت القاضية حايوت في المؤتمر السنوي لجمعية القانون العام "هذا هجوم جامح على النظام القضائي وكأنه عدو يجب مهاجمته وإخضاعه".