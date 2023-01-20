اخلاء مستوطنة "غير شرعية" في الضفة الغربية يثير الخلاف داخل ائتلاف حكومة نتنياهو

"الوزير بن غفير يطالب بمناقشة سلوك الإدارة المدنية فيما يتعلق بإخلاء المستوطنة والتمييز بين إخلاء اليهود والعرب الذين يستولون على الأرض"

في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، بدأ في الضفة الغربية اخلاء مستوطنة(يقيم فيها خمس عائلات بما في ذلك حفيد الحاخام حاييم دروكمان، بُنيت في ذكرى الحاخام دروكما ، الذي توفي في أواخر ديسمبر عن 90 عاما) في ما طالب وزير الأمن القومي ايتامار بن غفير من وزير الأمن يوآف غالانت وقف العملية.

Courtesy (no credit) شرعت قوات الشرطة في إخلاء جفعات أور حاييم قرب مستوطنة مجاليديم بالضفة الغربية.

وفقا لاتفاقيات ائتلاف حكومة نتنياهو فإن بتسلئيل سموتريتش المسؤول عن الإدارة المدنية، وهي الجهة المسؤولة عن إخلاء المستوطنة، وإيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي، مسؤول عن القوات الخاصة في الضفة الغربية - القوة التي تقوم حالياً بالإخلاء. لكن القيادة المركزية، برئاسة وزير الأمن غالانت، التي تسيطر على المنطقة عسكريا، مسؤولة أيضا عن العملية.

بعد الحادث مباشرة ، أصدر بن غفير وسموتريتش بيانات معارضة لاخلاء المستوطنة. وقال مكتبه "الوزير بن غفير يطالب بمناقشة سلوك الإدارة المدنية فيما يتعلق بإخلاء المستوطنة والتمييز بين إخلاء اليهود والعرب الذين يستولون على الأرض". وتابع مكتبه: "شدد الوزير بن غفير على ضرورة احترام الجميع لسيادة القانون، ولكن على أساس سياسة متساوية وموحدة".

وأشار المكتب إلى أنه "من المستحيل أنه عندما يبني العرب في جميع أنحاء الضفة الغربية، فإن السلطات لا تطبق القانون، ولكن عندما يتعلق الأمر باليهود، فإن الإدارة ستطبقه بشكل انتقائي، ورغم ذلك أمر وزير الأمن يوآف غالانت بتنفيذ الاخلاء رغم التوجيهات دون التحدث إلى الوزير سموتريتش اولا وفي تناقض تام مع الاتفاقات الائتلافية التي هي اساس وجود الحكومة ".

وفي السياق قال عضو في حزب "عوتسما يهوديت" الذي تواجد أثناء عملية الاخلاء: "هذه التلة ضرورية للغاية وتعيق استيلاء السلطة الفلسطينية على أراضي الأمة في المنطقة ، وتحمي الطريق الذي يعبر شومرون، أدعو وزير الدفاع غالانت إلى وقف عمليات الإخلاء والدمار وترك السكان الرواد مكانهم".

وفي حديثه إلى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هيرتسي هاليفي، قال غالانت إنه قدم "دعمه الكاملللجيش الإسرائيلي."وأضاف أن "أي عمل على الأرض يجب أن يتم بشكل قانوني وبتنسيق كامل ويخضع لتقييم الوضع الأمني".

ويبدو أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يدعم وزير الأمن من خلال بيان صادر عن مكتبه: "الحكومة تدعم المستوطنات ولكن فقط عندما يتم ذلك بطريقة قانونية وبالتنسيق مع رئيس الوزراء ومؤسسة الأمن، وهو ما لم يحدث".