بلدية برشلونة تعتزم التصويت على إلغاء التوأمة مع تل أبيب

“نحن قلقون من حملة المقاطعة التي تجري تحت شعار “برشلونة تقول لا للأبرتهايد”. برشلونة وتل أبيب مجتمعان منفتحان وبشوشان، مدينتان رائدتان"

جمع أحزاب اليسار الإسباني المتشدد ونشطاء الـ BDS أكثر 5000 توقيع على عريضة لطرحها على مجلس بلدية برشلونة الشهر الوشيك، للتصوبت على إلغاء اتفاق توأمة المدن مع تل أبيب، والسبب: “جرائم ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني”.

وقالت ديباجة العريضة: “إسرائيل ترتكب جرائم ضد الشعب الفلسطيني، وتقتل آلاف الفلسطينيين، بمن فيهم مئات الأطفال، وتعزز مشروع التطهير العرقي ونظام الأبرتهايد. على الأسرة الدولية أن تجبي ثمناً من إسرائيل وتعزلها مثلما حصل في الماضي مع جنوب إفريقيا. هذا طلب الشعب الفلسطيني، بأن توقف العلاقات مع إسرائيل إلى أن تُحترم حقوقهم”.

وكانت الفكرة الأصلية للتصويت في 27 يناير/ كانون الثاني الجاري، غير أن رئيس بلدية برشلونة آده كولاو، قرر تأجيل الموعد عقب انتقاد بأنه يوم الكارثة الدولي. وأخيراً، سيجرى التصويت الشهر القادم. في السنة الماضية، صادق برلمان كاتالونيا على مشروع قرار يعرف إسرائيل بأنها دولة "فصل عنصري"

ومن جهتها تعمل سفارة إسرائيل ادى إسبانيا على إحباط المشروع، ضمن أمور أخرى مع محافل في المجتمع المدني اليهودي وغير اليهودي في برشلونة، وبمساعدة الجالية اليهودية. وفي السياق قالت سفير إسرائيل لدى إسبانيا، د. روديكا رديان – غوردن: “في السنوات الأخيرة لنا تعاون كثير مع برشلونة بخاصة، وإسبانيا بعامة في مجالات مثل الحداثة، والتعليم، والصحة، والعلوم والتكنولوجيا. فوجئنا من مبادرة لغاء التوأمة التي جاءت من دوائر سياسية متطرفة"

وبدورها بعثت الجالية اليهودية في إسبانيا بخطاب لرئيس البلدية في برشلونة قالت فيه “نحن قلقون من حملة المقاطعة التي تجري تحت شعار “برشلونة تقول لا للأبرتهايد”. برشلونة وتل أبيب مجتمعان منفتحان وبشوشان، مدينتان رائدتان، تجتذبان استثمارات استحداث وسياحة. ندعو مجلس البلدية إلى أن يسمح لبرشلونة بمواصلة بناء جسور الانسجام والامتناع عن ترويج خطاب الرفض والعزلة”.

وكانت رئيسة بلدية برشلونة قد "اتهمت" إسرائيل في خلال “الجرف الصامد” بقتلها أبرياء في غزة، وطالبت برشلونة وكاتالونيا قطع العلاقات معها. وفي العام 2018 دعت رئيس وزراء إسبانيا في حينه لوقف بيع السلاح لإسرائيل. كما سمّت هجمات الجيش الإسرائيلي على غزة “وحشية وغير إنسانية”.