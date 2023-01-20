لبنان: نائبان يعتصمان في البرلمان للمطالبة بإنهاء الجمود وانتخاب رئيس جديد للدولة

نشر أعضاء المجموعة مقاطع فيديو تظهرهما جالسين في الظلام على ضوء هواتفهم المحمولة، حيث يعاني لبنان من انقطاع مزمن للتيار الكهربائي يصل إلى 23 ساعة في اليوم

أمضى نائبان مستقلان في البرلمان اللبناني، الليلة في مقر البرلمان للضغط من أجل انتخاب رئيس جديد للدولة وإنهاء الجمود بين الفصائل وسط أزمة اقتصادية متفاقمة، ونشر أعضاء المجموعة مقاطع فيديو تظهرهما جالسين في الظلام على ضوء هواتفهم المحمولة، حيث يعاني لبنان من انقطاع مزمن للتيار الكهربائي يصل إلى 23 ساعة في اليوم.

في ما تجمع عشرات النشطاء بالقرب من البرلمان مساء الخميس لإبداء دعمهم ، مع توقع مظاهرة أخرى في وقت لاحق يوم الجمعة.

ومن جهتها قالت النائبة نجاة صليبا في مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الجمعة “ننام هنا ونأمل أن يجلب اليوم أملا جديدا للبنان”.وقال النائب ملحم خلف، في رسالة على الإنترنت نُشرت في الليلة السابقة، إنه من الملح انتخاب رئيس “ينقذ لبنان”.تابع "نهدف إلى الضغط على البرلمان لعقد جلسات متواصلة لاختيار رئيس جديد للدولة"وأضاف “لن نغادر”.

في ختام الدورة الحادية عشرة لمجلس النواب التي انعقدت أمس الخميس، فشلت مثل الدورات السابقة في انتخاب رئيس الدولة.

وتراجعت الليرة اللبنانية إلى مستوى منخفض جديد مقابل الدولار يوم الخميس مع فشل البرلمان للمرة الحادية عشرة في الاتفاق على رئيس جديد وسط مشاحنات بين مؤيدي ومعارضي حزب الله.