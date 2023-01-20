الحاخام الرئيسي لإسرائيل: اللحوم المزروعة من خلايا البقر حلال "كوشر"

يحدد القانون الغذائي اليهودي أن لحوم "الكوشر" تأتي من بقرة مذبوحة وفقًا للطقوس - ويقتضي الاحتفاظ بها واستهلاكها بشكل منفصل عن منتجات الألبان

اعتبر كبير الحاخامات في إسرائيل ديفيد لاو، شرائح اللحم المزروعة من خلايا الأبقار حلال "كوشر" - وهي طريقة فعالة لإخراج الحيوان من المعادلة، حيث حظيت اللحوم المزروعة - المزروعة من خلايا حيوانية في المختبر - باهتمام كبير مؤخرًا كبديل للحوم، لتفادي الخسائر البيئية للصناعة، ومعالجة المخاوف بشأن رفاهية الحيوان.ومع ذلك، أثارت الطريقة أسئلة حول القيود الدينية، مثل "الكشروت" في اليهودية أو الحلال في الإسلام.

ويحدد القانون الغذائي اليهودي أن لحوم "الكوشر" تأتي من بقرة مذبوحة وفقًا للطقوس - ويقتضي الاحتفاظ بها واستهلاكها بشكل منفصل عن منتجات الألبان.

في رسالة مؤرخة 17 كانون الثاني / يناير الجاري إلى شركة اللحوم الإسرائيلية المزروعة "ألف فارمز"، أعطى الحاخام الأكبر ديفيد لاو ختم كوشر بالموافقة على شرائح اللحم الرقيقة المزروعة التي يأمل في بيعها هذا العام، حسبما ذكرت رويترز.، وحددت الرسالة عملية الإنتاج وأشارت إلى سابقة قانونية يهودية، حيث قال لاو إن "المنتج يندرج في فئة "بارفيه" - أي لا منتجات الألبان ولا اللحوم". ومع ذل ، فقد طلب أن يتم تسويقها بوضوح كبديل للحوم لتجنب الالتباس.

وتقول شركة Aleph Farms إنها تجمع عينة من الخلايا من حيوان حي ثم تنمو أكثر في مزارع تحاكي الظروف في جسم الحيوان، تختلف عن البدائل النباتية التي ليس لها أصول حيوانية.

في حين أن الحكم كان خاصًا بمزارع ألف، إلا أنه يشكل سابقة لشركات بدائل اللحوم الأخرى. وقال متحدث باسم لاو إنهم تلقوا طلبات مماثلة بعد ذلك.وصف الرئيس التنفيذي لشركة Aleph Farms ، ديدييه طوبيا ، قرار Lau بأنه "معيار" وأعرب عن أمله في أن يتبعه شهادة في سوق الأطعمة الحلال الأكبر بكثير.