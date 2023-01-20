الطائفة المارونية في إسرائيل: العيش بجانب لبنان

"نريد من (الجيش الإسرائيلي) أن يقوم بتجنيد وتشجيع شبابنا على الذهاب لخدمة وحماية البلد، وهو البلد الوحيد الذي نشعر فيه بالأمان كمسيحيين في الشرق الأوسط".

تعيش الطائفة المسيحية المارونية في إسرائيل(أصلها من لبنان) عالقة بين حدودين،قال مؤسس ورئيس الجمعية المسيحية المارونية في إسرائيل، شادي خلول: "نريد من (الجيش الإسرائيلي) أن يقوم بتجنيد وتشجيع شبابنا على الذهاب لخدمة وحماية البلد، وهو البلد الوحيد الذي نشعر فيه بالأمان كمسيحيين في الشرق الأوسط".

تاريخياً، يُعتبر الموارنة في شمال إسرائيل مسيحيين لبنانيين، ويبلغ عددهم بالآلاف. في عام 1920، لعبوا دورًا رئيسيًا في إنشاء لبنان الكبير تحت الانتداب الفرنسي، وخلقوا ملجأ إقليميًا للمسيحيين في الشرق الأوسط. لكن بما أن إسرائيل ولبنان عدوان، كان على الموارنة إيجاد حلول مبتكرة لأداء فريضة الحج إلى لبنان من إسرائيل.

وبدوره قال نيفين مخول، وهو مسيحي ماروني يعيش في إسرائيل:"نحصل على جواز سفر فلسطيني في الأردن، لذلك نعبر الحدود بجواز السفر الإسرائيلي، ثم نأخذ جواز السفر الفلسطيني ونترك جواز السفر الإسرائيلي في الأردن في الكنيسة ونذهب إلى لبنان. وعندما نعود نعيده لهم" وتابع "نعيد جواز السفر الفلسطيني ونستعيد جواز السفر الإسرائيلي لعبور الحدود إلى إسرائيل".

على الرغم من أن فرص إسرائيل في تحقيق السلام مع جارتها الشمالية، يبدو أن الطائفة المارونية في إسرائيل مستعدة للتوسط. وقال خلول: "إذا احتاجوا إلينا ، فنحن مستعدون للقيام بذلك. وسنرى ما يخبئه المستقبل".