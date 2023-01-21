الضفة الغربية: محاولة طعن مواطن إسرائيلي وتحييد المنفذ

قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، إن "المنفذ نزل من سيارته وطارد المواطن الإسرائيلي وهو يحمل سكينا مسحوبة"، وأكد أن "المنفذ توفي إصر إطلاق النار عليه"

أحبطت قوات الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، محاولة طعن مواطن إسرائيلي في مزرعة سديه إفرايم بالضفة الغربية، وأطلقت القوات النار على المنفذ.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، إن "المنفذ نزل من سيارته وطارد المواطن الإسرائيلي وهو يحمل سكينا مسحوبة"، وأكد أن "المنفذ توفي إصر إطلاق النار عليه من طرف قوات الجيش".

وبحسب موقع والا العبري، فقد تم تحييد المُنفذ، وانتهى الحادث دون وقوع إصابات في صفوف الناس.

وتعرض إسرائيلي يبلغ من العمر 25 عاما لعملية طعن في مدينة الخليل بالضفة الغربية، الأسبوع الماضي، قبل أن تطلق القوات الإسرائيلية النار على المنفذ.

وكانت مصادر فلسطينية وتقارير إعلامية إسرائيلية قد أفادت أن فلسطينيين قُتلا في ساعة مبكرة من الخميس الماضي في اشتباكات اندلعت خلال مداهمة شنتها القوات الاسرائيلية ليلا في منطقة جنين.

يأتي ذلك وسط تصاعد التوترات في الضفة الغربية، حيث تقوم إسرائيل بعملية مكافحة التطرف المستمرة "كسر الموجة"، ردًا على سلسلة من الهجمات العدائية التي أودت بحياة عدة أشخاص في عام 2022.

وقد شهدت العملية العسكرية اعتقال أكثر من 2500 فلسطيني في الغارات التي تشنها، إلى جانب مقتل 171 فلسطينيًا في عام 2022 و 18 آخرين منذ بداية عام 2023.

وكانت قد حدثت محاولة طعن في نفس المنطقة قبل شهر، حيث نزل خالد ماهر نوفل، 34 عاماً ، من سيارته وسار باتجاه صاحب المزرعة وهو يصرخ "الله أكبر" أثناء محاولته التسلل إلى المنزل.