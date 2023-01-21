تركيا تعلن إلغاء زيارة وزير الدفاع السويدي على خلفية تظاهرة مناهضة لأنقرة في ستوكهولم

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار "فقدت زيارة وزير الدفاع السويدي بال جونسون إلى تركيا في 27 كانون الثاني/يناير مغزاها، لذا ألغينا الزيارة".

أعلنت تركيا، اليوم السبت، إلغاء زيارة مقررة لوزير الدفاع السويدي على خلفية السماح بتنظيم تظاهرة مناهضة لأنقرة في ستوكهولم.

وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار "فقدت زيارة وزير الدفاع السويدي بال جونسون إلى تركيا في 27 كانون الثاني/يناير مغزاها، لذا ألغينا الزيارة".

وكانت الزيارة تهدف إلى محاولة اقناع أنقرة بالتوقف عن معارضة انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي.

وأثار الترخيص الذي مُنح لليميني المتطرف السويدي الدنماركي راسموس بالودان بالتظاهر السبت أمام سفارة تركيا في العاصمة السويدية، غضب أنقرة، وأعرب راسموس بالودان عن نيته "حرق القرآن" أمام السفارة.

وفي نفس السياق، ندد الناطق باسم الرئاسة التركية ابراهيم كالين بالتظاهرة المقرر تنظيمها معتبرا أنها "جريمة كراهية واضحة"، وأضاف أن "السماح بهذا التحرك رغم كل التحذيرت يشجع على جرائم الكراهية والإسلامفوبيا".

ومن المقرر تنظيم تظاهرة مؤدية للأكراد في السويد اليوم السبت أيضا.