اسرائيل: من المتوقع أن يشارك حوالي 100000 متظاهر الليلة في مظاهرة معارضة للحكومة في تل ابيب

ومن المقرر تنظيم مظاهرات أخرى في القدس وبئر السبع وحيفا

من المنتظر أن يشارك حوالي مائة ألف متظاهر الليلة (السبت) للتظاهر ضد الإصلاح القانوني وعزم الحكومة على تجاوز حكم المحكمة العليا الذي حرم أرييه درعي من منصب وزير، ومن المتوقع أن تجري التظاهرات في موقعين في تل أبيب و"ميدان هابيما وتقاطع كابلان"، كما وسيتم إغلاق مداخل مفترق "هشالوم" على ممرات شارع أيالون من الشمال والجنوب للحركة الساعة 4:45 مساءً ، كما يتم التخطيط لمظاهرات في حيفا وبئر السبع والقدس.

وأعلن عضوا المعارضة ميراف ميخائيلي وبيني غانتس أنهما سيشاركان في التظاهرة، بما في ذلك رئيس المعارضة، يائير لابيد، الذي لم يكن حاضرا في التظاهرة التي نظمت الأسبوع الماضي، لأن منظميها رفضوا السماح له بالتحدث فيها.

وشارك في المظاهرة التي خرجت مساء السبت الماضي نحو 80 ألف متظاهر. في الوقت نفسه، جاء نحو 1500 شخص للتظاهر خارج مقر إقامة الرئيس في القدس وساروا باتجاه مقر إقامة رئيس الوزراء في بلفور.

الخميس الماضي، تم الكشف في أن وزارة الأمن القومي ووزارة العدل تعملان على صياغة قانون جديد من شأنه تشديد شروط تنظيم الاحتجاجات بشكل كبير. وعقب الكشف أعلن الوزير ايتمار بن غفير وقف المبادرة.