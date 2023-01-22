حزب الله: ألقينا القبض على جاسوس عمل لصالح إسرائيل

أفادت صحيفة "الأخبار" اللبنانية الموالية لحزب الله أن الجاسوس مقاتل سابق في صفوفها.

أفادت صحيفة "الأخبار" اللبنانية المقربة من حزب الله، اليوم (السبت)، أن حزب الله ألقى القبض على مقاتل سابق في صفوف التنظيم كان يتجسس لصالح إسرائيل.

وبحسبهم، أعطى المقاتل "حسن أ" معلومات استخباراتية إسرائيلية عن موقع مستودعات صواريخ حزب الله منذ نحو عامين، وكذلك تفاصيل شخصية عن عناصر في التنظيم، مقابل مبالغ مالية تراكمية بلغ مجموعها 15ألف دولار.

وبحسب التقرير، فقد تم الاتصال الأولي بحسن في نيسان /أبريل 2020 عبر تطبيق واتسآب. بعد الانتهاء من المهمة التجريبية، سيسأله المجندون عبر الهاتف عن أنشطته في حزب الله، وعن الوحدات التي يعرفها في حزب الله وعن التدريبات العسكرية والدينية التي يخضع لها النشطاء في صفوفه.

أخضع حسن لتدريبات ميدانية وكُلّف بمهام تجريبية، من بينها تصوير صيدلي داخل صيدليته، وإحصاء الموظفين وكاميرات المراقبة في مركز موسيقي، والتدرّب على التمويه بعدم الذهاب إلى الهدف مباشرة، وكيفية تغيير مظهره بارتداء كمامة ونظارة شمسية وقبعة وسترة، وخلعها ووضعها في كيس قبل الانتقال إلى نقطة أخرى.

بعد عودته إلى بيروت، كُلف حسن بالتقصي عن مستودعات صواريخ لحزب الله في بلدة قانا، فزوّد مشغله بإحداثيات لفيلّا مهجورة ومركز للحزب ومنزل أحد المشايخ ومزرعة دواجن في بلدة عيتا الشعب، كما زوّده بأسماء عناصر في الحزب من أبناء قانا وعمل كل منهم.

وبعد تنفيذه المهمة الأخيرة، قرّر حسن وقف التواصل مع مشغّله، ولجأ إلى أمن حزب الله لكنه لم يعترف بعمله مع الموساد، إذ زعم أنّه تلقّى عرض عمل من شركة أجنبية تعمل في مجال حماية الشخصيات في لبنان وخارجه، وأن شكوكه ثارت في أن تكون الشركة تابعة للاستخبارات الإسرائيلية، بعدما طُلبت منه معلومات تتعلق بحزب الله، قبل أن يعتقله فرع المعلومات اللبنانية ويدلي باعترافاته كاملة.