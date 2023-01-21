المملكة العربية السعودية تأمر بتخفيض صوت الأذان

"قانون المؤذن" قادم للسعودية: قرروا في المملكة فرض قيود على الأذان في المساجد ، كما ورد في صحيفة "سعودي غازيت" نهاية الأسبوع.

قررت المملكة العربية السعودية فرض قيود على الأذان في المساجد ، كما ورد في صحيفة "سعودي غازيت" نهاية الأسبوع.

وبحسب التقرير في المملكة، أمر وزير الشؤون الإسلامية، عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، المساجد بتحديد مكبرات الصوت إلى أربعة فقط في كل مسجد. وهي مكبرات صوت خارجية يدعو المؤذن من خلالها عامة الناس للحضور للصلاة في المسجد خمس مرات في اليوم.

وقد تضمن التوجيه الذي قام به الوزير عبد اللطيف أل الشيخ ما يكون من مصير السماعات التي تزيد عن العدد المطلوب لكل مسجد والمتمثل في عدد 4، حيث قام أل الشيخ في هذا الصدد بالتأكيد على أن السماعات الخارجية الزائدة عن 4 لكل مسجد سوف يتم زالتها وإيداع كل منها في المستودع الخاص بذلك، حيث سوف يتم بعد الانتهاء من الإزالات المطلوبة توزيع السماعات المزالة على الجوامع والمساجد التي لم يتوافر فيها العدد المطلوب من السماعات.

وقد جاء التوجيه المشار إليه بإزالة عدد السماعات الخارجية للمسجد الذي يزيد فيه هذا العدد عن 4 من السماعات، والذي قد جاء من جانب عبد اللطيف أل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والإرشاد بالمملكة في خلال جولة تفقديه قام بها في منطقة القصيم، وقد جاء قرار تحديد أعداد السماعات الخرجية بالمساجد رغبة في العمل على عدم إزعاج المواطنين والمقيمين في الأماكن المجاورة للمساجد.