إسرائيل: إحباط عملية طعن بالسكين إثر اعتقال فتى 13 عاما يحمل سكينا في البلدة القديمة بالقدس

ألقت الشرطة الإسرائيلية القبض على صبي يبلغ من العمر 13.5 عامًا في البلدة القديمة في القدس، بعد أن كان ينوي تنفيذ عملية طعن بسكين

أفاد الناطق بلسان الشرطة الإسرائيلية الأحد بنجاح أفرادها في إحباط محاولة طعن بالسكين، خطط للقيام بها وفق الشبهات فتى فلسطيني يبلغ من العمر 13.5 عاما.

وألقت الشرطة الإسرائيلية القبض على الصبي في البلدة القديمة في القدس، بعد أن كان ينوي تنفيذ عملية طعن بسكين تم العثور عليها بحوزته.

وأفاد الناطق بلسان الشرطة أن أفرادها انتبهوا الليلة الماضية خلال جولة تفقدية بالتعاون مع جنود حرس الحدود في البلدة القديمة بالقدس، إلى حركة المشتبه به (13 عامًا ، من سكان العيسوية)، الذي أثار شكوكهم.

وفي أعقاب التفتيش الذي أجرته الشرطة على جسد المشتبه به، تم الاستيلاء على سكين، ليتم القبض عليه واقتياده للتحقيق في منطقة دافيد في منطقة القدس. ويفيد التحقيق الأولي بأن الفتى كان ينوي تنفيذ هجوم طعن.

وسيمثل المشتبه فيه اليوم أمام المحكمة لمناقشة تمديد اعتقاله والتحقيق في الحادث مستمر.