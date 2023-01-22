استدعاء ماهر يونس للتحقيق بعد يومين على إطلاق سراحه بسبب مواد تحريضية على صفحته في الفيسبوك

بعد 48 ساعة على إطلاق سراحه، وصل السبت رجال أمن إسرائيليون إلى منزل من أمضى 40 عاما في السجن ماهر يونس بسبب مضامين تحريضية على صفحته في الإنترنت

بعد 48 ساعة على إطلاق سراحه، وصل السبت رجال الأمن الإسرائيليون إلى منزل من أمضى 40 عاما في السجن ماهر يونس بسبب مضامين تحريضية على صفحته في الإنترنت.

يُشار إلى أن السلطات الأمنية في إسرائيل أطلقت سراح ماهر وكريم يونس - أبناء عمومة من بلدة عارة شمال إسرائيل - بعد أن أمضيا 40 عاما لقتلهما جنديا إسرائيليا عام 1980. وصدرت بحقهما أحكام بالسجن المؤبد تم تخفيفها إلى 40 عاما في عام 2012. وأفرج عن كريم قبل أسبوعين من إطلاق سراح ماهر الذي تم اعتقاله مجددا في ظرف 48 ساعة على وصوله منزله.

وبحسب ما ورد، فقد أمر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بتنفيذ استجواب استمر عدة ساعات قبل إطلاق سراحه. الوزير اليميني المتطرف هو مؤيد صريح لعقوبة الإعدام في الجرائم التي تندرج صمن الأعمال العدائية التي تستهدف أمن إسرائيل.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن بن غفير قوله إن "التحريض المتكرر لماهر يونس دليل إضافي على الأهمية الكبيرة لقانون عقوبة الإعدام ضد الإرهابيين". واضاف "الى أن نصدر هذا القانون سنواصل خوض حرب مستمرة ضد دعم الارهاب والتحريض عليه".

عمل بن غفير أيضًا على خفض إبراز مظاهر الاحتفال بإطلاق سراح الأشخاص الذين تورطوا في عمليات ذي طابع أمني وحظر مؤخرًا رفع الأعلام الفلسطينية في الأماكن العامة. وبحسب الوزير، فقد "أصدر تعليمات بإزالة الأعلام الداعمة للإرهاب من الأماكن العامة ووقف التحريض ضد دولة إسرائيل". بالإضافة إلى ذلك، تم استدعاء أفراد من عائلة يونس من قبل الشرطة قبل إطلاق سراح ماهر ، لإبلاغهم بعدم السماح لهم بإقامة خيام لاستقبال الضيوف المهنئين بساحة منزلهم".