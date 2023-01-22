تقرير: بريطانيا لعبت دورا في الوساطة بين إسرائيل ولبنان وسوريا في عهد توني بلير

"الإسرائيليون لا يعترفون بأن هذه المشاكل مترابطة. عليهم أن يقرروا هل يريدون العيش بسلام مع جيرانهم، أم ما يريدونه هو محاولة الهيمنة على المنطقة"

كشف تقرير نشرته صحيفة الشرق الأوسط، الأحد إلى محاولات بريطانيا لعب دور الوسيط في المفاوضات بين سوريا ولبنان مع إسرائيل، في الأعوام 1997-2001، على ما أظهرت وثائق أرشيفية.

وجاءت المحاولة البريطانية في عهد رئيس الوزراء توني بلير الذي اعتقد بإمكانية التوصل الى اتفاق غير مسبوق على خلفية وعود رئيس الوزراء الأسبق ايهود باراك الانسحاب من جنوب لبنان. و"توضح الوثائق أن مبعوثاً خاصاً لرئيس الوزراء البريطاني توني بلير قابل الأسد بهذا الخصوص، كما حمل رسالة تتعلق بالمفاوضات مع إسرائيل للرئيس إميل لحود. لكن الأخير امتنع عن استقباله نتيجة «أمور ضاغطة» جدّت عليه".

وبحسب محضر اللقاء فقد سأل رئيس الوزراء (بلير) الحريري عن انطباعاته في خصوص تقدم عملية السلام. ليجيب الحريري "إنه كانت هناك مشاكل حقيقية. نتنياهو لا يريد تحقيق تقدم. يماطل فقط. لا يريد ترك الضفة الغربية وغزة، ويضع يده على القدس. النشاط الاستيطاني يتواصل. وكل هذا لا يخدم سوى تقوية الأصوليين، لكن نتنياهو لا يعي ذلك".

واستفسر بلير من الحريري عن إمكانية تأثر لبنان بالمسار الفلسطيني. فقال الحريري، "إن كل شيء مترابط ببعضه. لقد رأى لتوّه الملك المغربي الحسن (الثاني) الذي كان غاضباً جداً. وعندما يكون أشخاص مثل الملك (المغربي)، و(الرئيس المصري حسني) مبارك، والملك الأردني حسين، الذين أخذوا مخاطر من أجل السلام، ينتقدون إسرائيل، فإنك ستعلم أن الإسرائيليين لا بد أنهم يقومون بشيء ما غير صحيح"

وأضاف الحريري "يبدو أن الإسرائيليين لا يريدون سحب قواتهم من لبنان إلا إذا انسحبت سوريا أيضاً. لكن السوريين يريدون أن يروا تقدماً مع الفلسطينيين أولاً. الإسرائيليون لا يعترفون بأن هذه المشاكل مترابطة. عليهم أن يقرروا هل يريدون العيش بسلام مع جيرانهم، أم ما يريدونه هو محاولة الهيمنة على المنطقة".