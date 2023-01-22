النائب العربي في الكنيست أيمن عودة في لقاء خاص لـ I24news: "هناك فرصة تاريخية للتعاون العربي اليهودي شرط أن يضع معسكر اليسار قضيتي السلام والمساواة في صلب أجندته"

القائمة الموحدة برئاسة منصور عباس ارتكبت جريمة كبرى بشق القائمة المشتركة التي حققت يوما ما 15 مقعدا. تلك جريمة تاريخية بحق شعبنا. وأضاف "هذا عمل مشين معيب"

أجرت قناة i24news باللغة العربية حوارا مع النائب العربي في الكنيست أيمن عودة الذي شغل قبل تفكيكها عشية الانتخابات الأخيرة، رئاسة القائمة الموحدة. هذه القائمة التي ضمت يوما ما حزب الجبهة والقائمة العربية للتغيير وحزب التجمع الذي خاض الانتخابات بمفرده وأقصته عن الكنيست مقصلة نسبة الحسم. يتطرق الزميل الصحافي أدهم حبيب الله في حواره مع ضيفه السياسي المخضرم إلى عدة محاور بدءا بالمظاهرات التي تجتاح الشوارع والمدن الإسرائيلية مرورا بموقف الأحزاب العربية ومراجعة الخطاب السياسي العربي من عدمه وانتهاء بموقف عودة من خطوة زميله المنشق الدكتور منصور عباس والتي وصفها بأنها جريمة كبرى وعمل مشين.

فيما يلي مقتطفات من المقابلة:

هناك حالة احتجاج شعبية تغمر إسرائيل ضد التغييرات السياسية التي يقودها نتنياهو - ما هو موقف الأحزاب العربية من هذه الاحتجاجات والتظاهرات؟

لا أستطيع أن أعبر عن موقف كل المواطنين العرب لأنه لا يوجد إجماع حول هذا الموضوع ولكن يجب التعامل مع هذه الموضوع بشقين. في الشق الأول يجب بناء أوسع وحدة ضد هذه الحكومة. في الشق الثاني لدينا صراع أيضا مع المعارضة في المضامين. المعارضة الممثلة بيائير لابيد تريد المحافظة على المحكمة العليا على النيابة، على الشرطة، وكلها أطر ساهمت بقمع المواطنين. وأنا أتساءل أين قضية السلام. أين قضية المساواة. هل ممكن لإسرائيل أن تكون ديمقراطية ما دامت تحتل شعبا آخر؟؟

وتابع: إسرائيل منذ العام 1948 حتى العام 2023 كل عمرها تعيش بحكم عسكري ضد الفلسطينيين، ضدنا بالجليل والمثلث والنقب والساحل من الـ 48 لغاية الـ 66 واعتبارا من عام 67 في الضفة والقطاع حتى اليوم. هذه هي الإشكالية الكبرى في مسألة الديمقراطية. يائير لابيد لا يريد التحدث عن هذا الموضوع.

مع ذلك إلى جانب الأزمة هناك فرصة تاريخية. المركز اليسار لا يستطيع أن ينتصر على اليمين دون المواطنين العرب والمواطنون العرب لا يمكن ان ينضموا إلى المعسكر إلا إذا كانت قضيتا السلام والمساواة في صلب هذا التغير.

هناك انزياح للجمهور اليميني نحو اليمين. السبب الأساسي انعدام وجود برنامج للمركز يسار ولا يحاول ان يطرح نفسه كبديل حقيقي لليمين وأن يقنع الناس بهذا البديل. تلك هي المشكلة الأساسية. أنا أحمل المركز يسار كل المسؤولية على تدهور الأوضاع والانزياح الحاد نحو اليمين.

القائمة الموحدة برئاسة منصور عباس ارتكبت جريمة كبرى بشق القائمة المشتركة التي حققت يوما ما 15 مقعدا. تلك جريمة تاريخية بحق شعبنا. وأضاف "هذا عمل مشين معيب .. ضرب أهم وحدة لشعبنا".

ألم يحن الوقت لمراجعة الخطاب العربي السياسي في إسرائيل بمعنى التعاون في إطار كهذا أو ذاك؟

على ماذا التعاون تساءل عودة. التعاون يجب أن يكون بالاتجاه السليم نحو إنهاء الاحتلال على غرار ما كان في فترة الرئيس الأسبق رابين.

هل النائب أيمن عودة قادر أن يقود معسكر السلام بدل ميرتس وبدل أحزاب أخرى؟

نحن أمام فرصة تاريخية. جمهور المركز يسار يعرف أنه بدون العرب لا يستطيع ومن أجل ان يكون العرب معه مطلوب أن يضع موضوع السلام والمساواة في المركز. هذا هو الثمن. ما نطرحه ليس تعجيزيا ولكن بدونه لا يمكن أن نجلس في حكومة تقتل أبناء شعبنا الفلسطيني. وتابع "حكومة بينيت ولابيد قتلت من أبناء الضفة الغربية أكثر من أي حكومة أخرى في سنة واحدة خلال العشرين سنة الأخيرة. كيف تريدني أن أكون جزءا من هذا؟

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