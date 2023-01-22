نتنياهو لدرعي: بقلب مثقل بالحزن والأسى أجدني مضطرا لنقلك من مهامك كوزير في الحكومة"

هذا القرار المؤسف يتجاهل إرادة الشعب، وهو ما ينعكس في الثقة الكبيرة التي أولاها الجمهور لممثلي الشعب، حيث كان واضحًا للجميع أنك ستعمل في الحكومة كوزير رفيع

أقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الأحد وزيره المحبب آرييه درعي من مهامه كوزير في حكومته الجديدة وهو ما حملته على القيام به المحكمة العليا في إسرائيل التي قضت ببطلان أهلية درعي تسنّم وزارات على خلفية سجله الجنائي.

وقرأ نتنياهو بصوت متألم نص الرسالة: "كما تعلم، قررت تعيينك نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للداخلية والصحة بموافقة غالبية أعضاء الكنيست لأنني أراك مرساة للخبرة والحكمة والمسؤولية التي تعتبر مهمة لدولة إسرائيل في جميع الأوقات، وخاصة في هذا الوقت.

اعتقدت أيضًا أنه من المهم أن تخدم دولة إسرائيل كعضو في مجلس الوزراء الأمني والسياسي في حكومتي، حيث يمكنك التأثير من موقع خبرتك التي ترجع إلى أيام عملك عضوا في مجلس الوزراء في حكومة رئيس الوزراء الراحل يتسحاك شامير ويتسحاك رابين - تجربة غنية تساهم في أمن وصمود دولة إسرائيل.

لسوء الحظ، على الرغم مما ورد أعلاه، قررت المحكمة العليا في جلستها الأربعاء الماضي بصفتها محكمة العدل العليا بأنه يتعين علي الالتزام بإقصائك من منصبك كوزير للداخلية والصحة. هذا القرار المؤسف يتجاهل إرادة الشعب، وهو ما ينعكس في الثقة الكبيرة التي أولاها الجمهور لممثلي الشعب والمسؤولين المنتخبين في حكومتي، عندما كان واضحًا للجميع أنك ستعمل في الحكومة كوزير رفيع.

أنوي البحث عن أي طريقة قانونية يمكنك من خلالها الاستمرار في العطاء لدولة إسرائيل من خلال خبراتك ومهاراتك العديدة، وفقًا لإرادة الشعب.

ومع ذلك، وفقًا لأحكام القرار المذكور، يجب أن أبلغك أنه وفقًا للمادة 22 (ب) من القانون الأساسي للحكومة، فأنا مجبر بقلب مثقل بالأسى والحزن على نقلك من منصبك كوزير في الحكومة.

وبهذا الصدد، أبلغت المدعية العامة في إسرائيل غالي بهراف ميارا الأسبوع المنصرم، رئيس الوزراء بأنه يتعين عليه إقالة وزير الداخلية والصحة آرييه درعي بشكل فوري، تنفيذا لقرار المحكمة العليا.