مصرع 16 شخصاً بينهم أطفال جراء انهيار مبنى في حلب بشمال سوريا

تشهد حلب تكرار انهيار الأبنية السكنية، بسبب البناء المخالف للمعايير حينا وتصدع المباني التي تضررت بفعل المعارك العنيفة التي عرفتها ثاني كبرى المدن السورية

لقي 16 شخصا بينهم أطفال مصرعهم تحت الردم عقب انهيار أحد المباني الأحد في حي تسكنه غالبية كردية بمدينة حلب في شمال سوريا، فيما تستمر عمليات البحث عن ناجين، وفق حصيلة جديدة أفادت بها وكالة الأنباء السورية الرسمية.

وتشهد حلب تكرار انهيار الأبنية السكنية، بسبب البناء المخالف للمعايير حينا وتصدع المباني التي تضررت بفعل المعارك العنيفة التي عرفتها ثاني كبرى المدن السورية. وارتفعت حصيلة الضحايا تدريجيا، منذ انهيار المبنى المؤلف من 5 طوابق، وتسكنه سبع عائلات جراء "تسرب المياه إلى أساساته" فيما لا تزال عمليات الإغاثة والبحث عن ناجين مستمرة.

وكانت وزارة الداخلية السورية أعلنت في وقت سابق "انتشال 13 جثة وشخص على قيد الحياة (...) في حصيلة أولية".وأفاد سكان في الحي وكالة فرانس برس أن عدد قاطني المبنى كان يبلغ حوالى 35 شخصاً. وأشارت وكالة هاوار، التابعة للإدارة الذاتية الكردية، إلى وجود خمسة أطفال بين الضحايا، في حصيلة أولية.

دفعت أزمة النزوح الناتجة عن النزاع المستمر منذ العام 2011، باللاجئين إلى الاحتماء بالمباني المتضررة أو شبه المدمرة التي تفتقر الى البنى التحتية والخدمات الأساسية.