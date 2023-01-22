وزير الخارجية المصري يؤكد أن بلاده ستواصل المحادثات مع الحكومة الإسرائيلية لحل الصراع وتدعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة

وأكد سامح شكري، "دعم بلاده الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني في إطار مقررات الشرعية الدولية لحل الصراع على أساس مبدأ حل الدولتين"

أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم الأحد، أن بلاده ستواصل المحادثات مع الحكومة الإسرائيلية وتنقل رسائل حول أهمية خلق أفق سياسي على أساس حل الدولتين.

ودعا سامح شكري، في مؤتمر صحفي عقده بالقاهرة مع نظيره الإيطالي أنطونيو تاياني، "الحكومة الإسرائيلية إلى عدم اتخاذ خطوات استفزازية أحادية الجانب في أراضي السلطة الفلسطينية من شأنها أن تسبب توترات وتحافظ على الوضع الراهن في القدس".

وأكد سامح شكري، "دعم بلاده الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني في إطار مقررات الشرعية الدولية لحل الصراع على أساس مبدأ حل الدولتين"، موضحا أن "مصر مستمرة في التواصل بين الأطراف لتعزيز السلام والأمن وضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967.

وأشار سامح شكري، إلى "التنسيق الوثيق بين مصر والأردن والسلطة الفلسطينية لبحث سبل تنشيط عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين"، مؤكدا استمرار مصر في دعم مبدأ حل الدولتين وضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي القائم، موضحا أن "مصر تقود توجها لإرساء السلام والاستقرار، وتتطلع للتعاون مع دول المنطقة ودعم حقوق الفلسطينيين العادلة".