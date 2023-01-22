شبح الفقر يحكم قبضته على نسبة أكبر من المواطنين في إسرائيل

وفي هذا السياق، قال الأخصائي الإقتصادي، غسان صالح، "في السنوات العشر الأخيرة، أكثر من 52 في المئة من العائلات العربية تخطت عتبة الفقر"

مارد الفقر أطبق قبضته على مساحات أكبر من البلدات والمدن في إسرائيل هذا ما كشف عنه تقرير سنوي صادر عن مؤسسة التأمين الوطني يفيد بمليوني شخص قابعون تحت خط الفقر مع بداية العام الجديد.

جولة واحدة بين المحال التجارية في البلدات تكشف عن ركود يجتاحها ويضعف من تجارتها، بسبب غلاء الأسعار وعدم قدرة المواطنين على استيفاء احتياجاتهم. فرغم طرح حكومة نتنياهو خطة اقتصادية لمواجهة الغلاء إلا أن ارتفاع أسعار السلع الغذائية وضرائب المياه والسكن والغاز والكهرباء يزيد من معاناة السكان حتى باتت معادلة موازنة دخل الفرد واحتياجاته المعيشية الأساسية أقصى أحلام المواطنين.

وفي هذا السياق، قال الأخصائي الإقتصادي، غسان صالح في تصريح لـ I24NEWS: "في السنوات العشر الأخيرة، أكثر من 52 في المئة من العائلات العربية تحت خط الفقر"، وأضاف أنه "فقط 18 بالمئة من الأفراد في المجتمع العربي حساباتهم البنكية إيجابية".

وأوضح غسان صالح، أن "الحساب البنكي الإيجابي، لا يعني أن يتوفر على الملايين، بل يكفي أن يكون الشخص يملك ما بين 300 أو 400 شاقل يبقيهم لسداد أحد الفواتير".

هناك من يعزو الغلاء القائم إلى موجة عالمية تمخضت عن الحرب الروسية الأوكرانية إلا أن مقارنة بسيطة تظهر أن معدلات الفقر في إسرائيل غدت ضعفها في دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بزيادة 200 ألف شخص بين العام الماضي والجاري وفق تقرير مؤسسة التأمين، أمر دفع فكرة الهجرة تراود أذهان البعض

ومن هذا الجانب، أشار الأخصائي الإقتصادي، غسان صالح، إلى أن "هذه الظاهرة كانت قبل حوالي 10 أو 15 سنة، والتي تسمى بالهجرة الداخلية حيث ينتقل الناس من الشمال إلى المركز، وتعتبر مؤشر لهجرة خارجية متوقعة".

الخطة الاقتصادية الحكومية المطروحة تسعى للحد من ارتفاع أسعار الضرائب يراها البروفيسور الاقتصادي وائل كريّم غير كافية لعلاج أزمة ارتفاع الأسعار بل إن دواؤها يكمن في تغيير المنظومة الاقتصادية كاملة

وقال وائل كريّم في تصريح لـ I24NEWS: "يجب أن يكون هناك حلول، لأنه هناك شركات إسرائيلية كبرى تسيطر سيطرة كاملة على عدة منتجات، وبالتالي لا يوجد تنافس داخل السوق الإسرائيلي".

معدلات تشير إلى أن نصف القابعين تحت خط الفقر من المواطنين العرب، أمر دفع بالشبكات التجارية العربية إلى اتخاذ خطوة فردية بطرح تخفيضات محدودة على السلع الغذائية الأساسية ورغم ذلك يبقى شبح الغلاء جاثمًا على صدور العائلات..