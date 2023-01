دبي : بناء أول مسجد في العالم بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد يتسع لـ600 مصل

كشفت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، عن بناء أول مسجد في العالم بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، يتسع لـ600 مصل، والذي سينتهي العمل منه عام 2025، من قبل 3 عمال.

وقال المدير العام للدائرة، حمد بن الشيخ أحمد الشيباني، إن "المشروع يعد ترجمة لرؤية حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، التي تهدف إلى نقل إمارة دبي إلى مستويات متقدمة، تتصدر فيها مؤشرات التنافسية العالمية، وأن تتبوأ إمارة دبي الريادة والابتكار في المجالات كافة".

من جهته، أكد المدير التنفيذي لقطاع شؤون المساجد، محمد علي بن زايد الفلاسي، أن "المشروع باكورة جهود مبذولة لفريق العمل بالدائرة، خصوصا أن المستجدات التطويرية العالمية التي تحاكي الذكاء الاصطناعي في جميع مراحله كانت هي العامل الرئيس وراء تطوير فكرة البناء بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد للمسجد".

وفي نفس السياق، أفاد رئيس قسم الهندسة في الدائرة، المهندس علي الحليان السويدي، بأن "تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد عبارة عن آلة ذات تحكم رقمي، تقوم بخلط مكونات المواد الأولية والإضافات الصناعية، وصبها لتشكيل الهيكل العام للمبنى أو أي من عناصره، بحسب المخططات والأبعاد التي تم إدخالها في البرامج الإلكترونية لهذه الطابعة".