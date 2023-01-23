رئيس الوزراء الإسرائيلي يطمئن الولايات المتحدة: سيتم تخفيف حدة الإصلاحات القضائية – تقرير

"إذا كان هناك انتهاك للقيم الديمقراطية، فسيصعب علينا تقديم الدعم الثابت وغير المشروط لإسرائيل"، وتابع بعدها موضحا لنتنياهو" أن الإدارة الأمريكية تراه قائدًا.

أشار تقرير إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طمأن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان بأن الإصلاح القضائي المخطط لن يبقى على الشكل المتطرف الذي تم الإعلان عنه.

وفقا لتقرير مجهول المصدر للقناة 12 الإسرائيلية، فقد قال نتنياهو لسوليفان خلال اجتماعهما يوم الخميس أن "الإصلاح القانوني سيمر بموافقة واسعة النطاق. ولن يمر بالصيغة التي تم عرضها الآن".

وأشار التقرير إلى أن سوليفان قال لنتنياهو: "الجمهور الليبرالي الديمقراطي - ونحن كإدارة - لا نحبذ الاتجاه الذي تسير فيه فيما يتعلق بالإصلاح القضائي". وتابع سوليفان، بحسب القناة 12. "إذا كان هناك انتهاك للقيم الديمقراطية، فسيصعب علينا تقديم الدعم الثابت وغير المشروط لإسرائيل"، وتابع بعدها موضحا لنتنياهو" أن الإدارة الأمريكية تراه قائدًا.

في وقت سابق من هذا الشهر، أعلن وزير العدل ياريف ليفين عن خطة لمنح المزيد من الصلاحيات للمشرعين في تعيين القضاة وتجاوز قرارات المحكمة العليا. ووفقًا لمنتقدي الإصلاح، فإنه من شأنه أن يضرب استقلال القضاء، وحقوق الأقليات، ويقوض مصداقية نظام المحاكم.

ومن بين المعارضين رئيسة المحكمة العليا والمدعي العام للبلاد. ومع ذلك، يقول منتقدو المحكمة العليا إنها تجاوزت حدودها وأنها لا تمثل جمهور الناخبين.

يوم السبت ، حضر حوالي 110 آلاف إسرائيلي مسيرات في تل أبيب للاحتجاج على الإصلاح المقترح. وتظاهر الآلاف في حيفا والقدس وبئر السبع.