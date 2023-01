ردود عربية وإسلامية ضد حرق القرآن في مظاهرة لليمين المتطرف باستوكهولم

تصدرت حادثة حرق نسخة من المصحف في مظاهرة باستوكهولم دعا إليها السبت زعيم حزب "الخط المتشدد" الدنماركي اليميني المتطرف راسموس بالودان أمام مبنى السفارة التركية في العاصمة السويدية، الواجهة إعلاميا لا سيما على المستوى العربي الإسلامي الذي انتفض حيال مشهد الاعتداء هذا على مشاعر المسلمين في أنحاء المعمورة.

ومما لا شك فيه أن هذه ليست المرة الأولى التي يدعو بلودان فيها لحرق القرآن فقد فعلها في نيسان /أبريل من عام 2022 ما أدى إلى اندلاع مواجهات عمت أنحاء السويد. ويتساءل تقرير لموقع بي بي سي عن الدافع وراء إصرار بالودان وحزبه تكرار مثل هذه الأعمال وما إذا كان مدفوعا عقائديا أم سياسيا وسط الإشارة إلى تأثر الجاليات المسلمة في السويد وأوروبا بخطر تصاعد الإسلاموفوبيا في أوروبا.

وانتشر هاشتاغ "غضبة مليارية على حريق المصحف" في مواقع التواصل الاجتماعي ردا على تلك الفعلة غير المبررة أخلاقيا. ودعت إحدى التعليقات إلى وقفة صارمة من الدول العربية والإسلامية ضد دولة السويد التي سمحت بحرق المصحف أمام وسائل الإعلام لاستفزاز المسلمين.

وتظاهر الآلاف في تركيا أمام قنصلية السويد في استانبول للاحتجاج على حرق المصحف الشريف في استوكهولم وأحرقوا العلم السويدي داعين أنقرة إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع استوكهولم، فيما تظاهر آخرون قرب السفارة السويدية في أنقرة. كما ألغت أنقرة زيارة كانت مقررة لوزير الدفاع السويدي في 27 الجاري لبحث مطلب السويد الانضمام الى الاتحاد الأوروبي.

دان الأزهر الشريف في بيان، إقدام متطرفين من اليمين السويدي على حرق المصحف الشريف، محملا السلطات السويدية مسؤولية تكرار الإساءة إلى المقدسات الإسلامية واستفزاز المسلمين حول العالم. ولفت الأزهر إلى أن السماح لمن وصفهم بالمجرمين بتكرار هذه الاستفزازات تحت شعار "حرية التعبير"-ولو بالصمت-، هو تواطؤ منبوذ يعيق من جهود تعزيز السلام وحوار الأديان والتواصل بين الشرق والغرب، وبين العالم الإسلامي والعالم الغربي.

المملكة العربية السعودية أدانت بدورها تلك الفعلة وأكدت في بيان أمس "موقف بلادها الثابت الداعي إلى اهمية نشر قيم الحوار والتسامح والتعايش ونبذ الكراهية والتطرف".

واستنكرت جماعة علماء العراق في بيان لها بشدة قيام جماعات متطرفة ارهابية بحرقَ نسخةٍ من القرآن الكريم في السويد، مؤكدة ان هذه الجريمة العنصرية تستهدف جميع المسلمين وتهين قيمهم.

أردنيا، أكد رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي رفض وإدانة مجلس النواب قيام أحد زعماء اليمين المتطرف بحرق نسخة من المصحف الشريف في العاصمة السويدية ستوكولهوم.

كما أدان رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، إحراق نسخة من القرآن الكريم بالسويد، معتبرا "أن هذا العمل يعد تعديا فاضحا وقحا على الديانات السماوية وما يمثله الإسلام من قيم سامية واعتدال". وكذلك فعلت الإمارات التي أدانت الحادثة مبينة "رفضها الدائم لجميع الممارسات التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار والتي تتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية".

وأعرب المغرب أمس الأحد، عن "استغرابه سماح السلطات السويدية بهذا العمل غير المقبول، الذي جرى أمام قوات الأمن السويدية" مؤكدا أن "هذا العمل الشنيع الذي يمس بمشاعر أكثر من مليار مسلم من شأنه تأجيج مشاعر الغضب والكراهية بين الأديان و الشعوب".

الحكومة الصومالية، أدانت بشدة "ذلك الفعل البغيض" ووصفته عملا ديماغوجيا يعزز الكراهية والعنصرية.

عربيا أيضا، استنكر البرلمان العربي بشدة إحراق نسخة من المصحف الشريف في العاصمة السويدية مشددا على رفضه التام لمثل هذه الأفعال الهمجية المشينة، والتي تعد خروجا على كل القوانين والمواثيق الدولية التي تنص على ضرورة الالتزام باحترام مقدسات الشعوب وعقائدهم وأديانهم".

وعبّرت أيضًا إندونيسيا عن إدانتها لما حصل في ستوكهولم إضافة إلى مجلس التعاون الخليجي ومنظمة التعاون الإسلامي. وطالبت جاكارتا بأن "تُمارس حرية التعبير بشكل مسؤول". وقالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان: "هذا العمل غير المنطقي والاستفزازي المعادي للإسلام يمس الحساسيات الدينية لأكثر من 1.5 مليار مسلم في جميع أنحاء العالم".

فيما قال الناطق باسم الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، فلاديمير ليغويدا، إن عملية حرق القرآن أمام السفارة التركية في ستوكهولم، مؤخرا، هي "عمل تخريبي غير مقبول".

وفي الوقت الذي اتخذ المتطرفون من العاصمة السويدية مسرحا لأعمالهم فقد عقب رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، الأحد، على الحادثة بالقول إن "حرية التعبير جزء أساسي من الديمقراطية، لكن ما هو قانوني ليس بالضرورة أمر ملائم".