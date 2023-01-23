تقرير: الحكومة الكويتية تقدم استقالتها بعد خلافات مع مجلس الأمة

قالت صحيفة "القبس" الكويتية، نقلا عن مصدر مسؤول، أن "الحكومة تتمسك بموقفها تجاه الأزمة السياسية الأخيرة بشأن القوانين الشعبية"

أفادت وسائل إعلام كويتية، اليوم الإثنين، أن الحكومة برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح تقدمت باستقالتها للقيادة السياسية في البلاد، بعد خلافات مع مجلس الأمة.

وقالت صحيفة "القبس" الكويتية، نقلا عن مصدر مسؤول، أن "الحكومة تتمسك بموقفها تجاه الأزمة السياسية الأخيرة بشأن القوانين الشعبية"، وأن "الحكومة الكويتية شددت على موقفها بشأن إعادة تقارير اللجنة المالية إلى اللجان من دون تعهدات للنواب".

وأضاف المصدر: "تصر الحكومة على سحب الاستجوابين المدرجين على جلسة الثلاثاء المقبل، والموجهين إلى وزير المالية عبد الوهاب الرشيد ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء براك الشيتان".

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من جهتهم، صعد نواب مجلس الأمة من لهجتهم تجاه الحكومة، محذرين إياها من تجاوز الأطر الدستورية واللائحية في التعامل مع جلسات مجلس الأمة وأدواته الرقابية، كما شددوا على رفضهم أي محاولة لتعطيل مجلس الأمة.

واعتبروا أن إقدام الحكومة على هذه الخطوة سيكون عالي الكلفة، وسيدخل البلاد في نفق مظلم، وسيكون مفترق طرق بين المجلس والحكومة.

وتأتي استقالة الحكومة الكويتية بينما تمسكت بموقفها تجاه الأزمة السياسية الأخيرة، إذ رفضت تقديم أي تعهدات للنواب فيما يتعلق بالقوانين الشعبية.