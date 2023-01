تقرير: الحكومة الكويتية تقدم استقالتها بعد خلافات مع مجلس الأمة

أفادت وسائل إعلام كويتية، اليوم الإثنين، أن الحكومة برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح تقدمت باستقالتها للقيادة السياسية في البلاد، بعد خلافات مع مجلس الأمة.

وقالت صحيفة "القبس" الكويتية، نقلا عن مصدر مسؤول، أن "الحكومة تتمسك بموقفها تجاه الأزمة السياسية الأخيرة بشأن القوانين الشعبية"، وأن "الحكومة الكويتية شددت على موقفها بشأن إعادة تقارير اللجنة المالية إلى اللجان من دون تعهدات للنواب".

وأضاف المصدر: "تصر الحكومة على سحب الاستجوابين المدرجين على جلسة الثلاثاء المقبل، والموجهين إلى وزير المالية عبد الوهاب الرشيد ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء براك الشيتان".