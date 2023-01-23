متظاهرون فلسطينيون يتجمعون على أبواب القرية البدوية خان الأحمر استعدادا لزيارة نواب من الكنيست

يعيش في هذا التجمع قبيلة الجهالين التي نقلتها القوات الإسرائيلية قسراً إلى الضفة الغربية من صحراء النقب في الخمسينيات من القرن الماضي

دعا نواب في البرلمان الإسرائيلي/ الكنيست إلى هدم القرية البدوية الفلسطينية خان الأحمر، ردا على تدمير بؤرة استيطانية يهودية غير شرعية تم إقامتها حديثا، في الضفة الغربية. يأتي ذلك على خلفية قيام وزير الأمن الإسرائيلي الجمعة الفائتة، بالإيعاز إلى الجيش بإخلاء بؤرة استيطانية "غير شرعية" تقيم فيها خمس عائلات بما في ذلك حفيد الحاخام حاييم دروكمان، بُنيت في ذكرى الحاخام دروكمان، الذي توفي في أواخر كانون ثاني/ديسمبر من عام 2022 عن 90 عاما، فيما طالب بن غفير وزير الأمن بوقف العملية.

ومن المتوقع أن يصل يوم الإثنين، أعضاء من حزب الليكود إلى قمة التل المطلة على القرية البدوية التي يعتبرها اليمين الإسرائيلي بؤرة غير شرعية. وتجمع العشرات من النشطاء الفلسطينيين للاحتجاج على الزيارة وإخلاء القرية التي يقطنها 200 شخص، 30 الى 40 عائلة.

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يعيش في هذا التجمع قبيلة الجهالين التي نقلتها القوات الإسرائيلية قسراً إلى الضفة الغربية من صحراء النقب في الخمسينيات من القرن الماضي. يقع هذا التجمع بين شمال الضفة الغربية وجنوبها ويتحكم موقعه بمفهوم معين بمدخل القدس، مما يجعله نقطة استراتيجية.

شوهد اليوم في المكان، متظاهرون يلوحون بالأعلام الفلسطينية التي منع ظهورها مؤخرًا وزير الأمن القومي إيتامار بن غفير في الأماكن العامة في إسرائيل. وكان أيضا من دعا إلى إخلاء فوري للقرية، في وقت سابق يوم السبت.

AHMAD GHARABLI / AFP بدوي يرفع العلم الفلسطيني في قرية الخان الأحمر بالضفة الغربية ، 29 نوفمبر ، 2020.

ومن المقرر عقد جلسة استماع للمحكمة العليا بشأن هذه القضية في الأول من شباط/ فبراير القادم في محاولة لوشع حد لعملية مماطلة في تنفيذ الدولة لقرار الإخلاء الصادر في عام 2018 عن المحكمة، ومنذ ذلك الوقت تطالب الحكومات المتعاقبة بما فيها حكومة التغيير برئاسة بينيت-لابيد التمديد لأسباب سياسية-أمنية.

في آب/أغسطس من العام الماضي ناشد ناشطون في اليمين الإسرائيلي وزير القضاء السابق جدعون ساعر الإيعاز بإخلاء المنطقة بقولهم "البناء غير القانوني المتزايد عشوائيا في خان الأحمر ومحيطه يضر بالمصالح الأمنية والإستيطانية لدولة إسرائيل في منطقة غلاف القدس وشارع رقم واحد الذي يصل بين غور الأردن وعاصمة إسرائيل".

في المقابل يخوض النضال القانوني بالنيابة عن أبناء خان الأحمر "أصدقاء الجهالين"، وناشد هؤلاء وزير الخارجية في حينه يائير لابيد ورئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت في رسالة جاء فيها "نوجه إليك طلبًا عاجلاً بأن تمارس سلطتك لإنهاء الوضع الحالي القائم على التمييز التخطيطي بحق البلدات البدوية، وأن تعمل بأسرع ما يمكن على تنظيم تصاريح البنية التحتية والبناء بالتشاور مع المجتمعات العربية المنتشرة فوق صحراء الضفة الغربية، على غرار ما يحدث في المستوطنات اليهودية والبؤر الاستيطانية المجاورة - حيث توجد عشرات المباني غير القانونية الصادر بحقها أوامر هدم في حين لا توجد نية لتنفيذها".