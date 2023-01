متظاهرون فلسطينيون يتجمعون على أبواب القرية البدوية خان الأحمر استعدادا لزيارة نواب من الكنيست

دعا نواب في البرلمان الإسرائيلي/ الكنيست إلى هدم القرية البدوية الفلسطينية خان الأحمر، ردا على تدمير بؤرة استيطانية يهودية غير شرعية تم إقامتها حديثا، في الضفة الغربية. يأتي ذلك على خلفية قيام وزير الأمن الإسرائيلي الجمعة الفائتة، بالإيعاز إلى الجيش بإخلاء بؤرة استيطانية "غير شرعية" تقيم فيها خمس عائلات بما في ذلك حفيد الحاخام حاييم دروكمان، بُنيت في ذكرى الحاخام دروكمان، الذي توفي في أواخر كانون ثاني/ديسمبر من عام 2022 عن 90 عاما، فيما طالب بن غفير وزير الأمن بوقف العملية.

ومن المتوقع أن يصل يوم الإثنين، أعضاء من حزب الليكود إلى قمة التل المطلة على القرية البدوية التي يعتبرها اليمين الإسرائيلي بؤرة غير شرعية. وتجمع العشرات من النشطاء الفلسطينيين للاحتجاج على الزيارة وإخلاء القرية التي يقطنها 200 شخص، 30 الى 40 عائلة.