دعت الرسالة إلى تجميد البناء الفلسطيني، واصفة ذلك بـ "الأراضي التي يلتهمها العدو تحت ستار الأعمال الزراعية وبناء المنازل بشكل غير قانوني".

في رسالة يوم الأحد، طلب رؤساء مجالس المستوطنات في الضفة الغربية من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الاجتماع به، وكذلك البدء بتطبيق الاتفاقات التي تم بناء عليها تأسيس الائتلاف.

Courtesy of the Yesha Council الحاخام إليشماع هكوهين (يسار) ، رئيس مدرسة حوميش الدينية مع يغئال ديلموني ، الرئيس التنفيذي المنتهية ولايته لمجلس يهودا والسامرة ، في بؤرة حوميش في الضفة الغربية ، 24 نوفمبر / تشرين الثاني 2022.

وجاء في مطلع الرسالة "ابتهجنا مع الغالبية العظمى من شعب إسرائيل بنتائج الانتخابات الماضية. وقمنا بتهنئتكم بتشكيل الحكومة التي طال انتظارها". وتابعت الرسالة "كانت إحدى أهم إنجازاتك .. عملية تهجير نصف مليون مستوطن إلى أراضي يهودا والسامرة" مستخدمة الاسم التوراتي للضفة الغربية.

وأشارت الرسالة إلى أن الضفة الغربية تضم أكثر من نصف مليون من السكان اليهود المستوطنين وهي "منطقة ذات نمو كبير جدًا مقارنة بالمناطق الأخرى في البلاد". وأشارت إلى الحاجة الملحة لانعقاد المجلس الأعلى للتخطيط لإنهاء تجميد الحكومة السابقة للبناء.

بالإضافة إلى ذلك، دعت الرسالة إلى تجميد البناء الفلسطيني، واصفة إياها بـ "الأراضي التي يلتهمها العدو تحت ستار الأعمال الزراعية وبناء المنازل بشكل غير قانوني". كما طلبت الرسالة أن يتم العمل على تنظيم البؤر الاستيطانية غير المرخصة بحيث تصبح مرخصة ومنظمة، بما في ذلك "الاتصال الفوري بالبنى التحتية الأساسية وغير ذلك".

يأتي ذلك بعد إخلاء البؤرة الاستيطانية غير المرخصة أور حاييم يوم الجمعة، بقرار من وزير الأمن الإسرائيلي يؤآف غالانت. يُذكر أن خمس عائلات أقامت بؤرة استيطانية على قمة تل استراتيجي في شمال الضفة الغربية ليل الخميس لإحياء ذكرى مرور شهر على وفاة زعيم الصهيونية المتدينة الحاخام حاييم دروكمان.