افتتاح أول نادي للملاكمة النسائية في غزة

وصل عدد المتدربات حاليا إلى نحو 40 فتاة يتدربن في المركز الذي يضم حلبة ملاكمة بالحجم الكامل ومعدات تدريب وملصقات على الجدران لأبطال الملاكمة مثل مايك تايسون

افتتح أول نادي للملاكمة للفتيات في قطاع غزة بقيادة المدرب أسامة أيوب. ومنذ أن بدأت ممارسة الرياضة في سن التاسعة، حررت فرح أبو القمصان نفسها من ضغوط الحياة اليومية في غزة، حيث يعيش حوالي 2.3 مليون فلسطيني، ليصبح الفريق يضم نحو 40 منتسبة ترواح أعمارهن بين 4 و45 عاما

AP Photo/Adel Hana مدرب يعطي التعليمات أثناء مشاركة نساء في تدريب الملاكمة في اتحاد الملاكمة الفلسطيني بغزة.

قبل ست سنوات، بدأ التدريبات مع فتاتين. ومع انضمام المزيد، انتقل من المرآب وبدأ التدريب معهن على الشاطئ أو في أماكن مستأجرة قبل الانتقال إلى مبنى النادي الجديد.

اليوم وصل عدد المتدربات حاليا إلى نحو 40 فتاة يتدربن في المركز الذي يضم حلبة ملاكمة بالحجم الكامل ومعدات تدريب وملصقات على الجدران لأبطال الملاكمة مثل مايك تايسون ويتحدين التوقعات في منطقة لطالما اعتبرت هذه الرياضة حكرا على الرجال.وقال أيوب: "البنات جاهزين، أنا دربتهم بشكل قوي لخمس سنوات... إحنا بنقدم نموذج".

MOHAMMED ABED / AFP فتيات فلسطينيات يمارسن الملاكمة في أول نادي تدريب نسائي على الملاكمة في غزة.

ومنذ دخولها عالم هذه الرياضة في سن التاسعة، تجد فرح في اللعبة متنفسا من ضغوط الحياة اليومية في القطاع الساحلي الضيق الذي يعيش به نحو 2.3 مليون فلسطيني.

وتروي فرح في أول مركز فلسطيني للملاكمة النسائية بغزة: "إحنا كنا بنلعب بحاصل صغير وضيق جدا، صرنا نلعب بالقوانين الأساسية ونفرغ طاقة سلبية".تضيف فرح: "كانوا الناس يحكولي ليش الملاكمة، شو بدك تستفيدي من الملاكمة، تعلمي شيء تستفيدي منه بناتي".وتستدرك: "الملاكمة أنا بستفيد منها كثير واليوم أنا طموحي أطلع أمثل شعبي الفلسطيني وأشارك في بطولات عالمية".