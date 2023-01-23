إسرائيل: قادة الائتلاف الحكومي يشاركون في اجتماع حزب "شاس" لدعم أرييه درعي

رئيس الوزراء الإسرائيلي :"مبدأ الاغلبية تم تقويضه وعلينا اصلاحه. وإنه قرار سيء، لا أحد لديه نية للتخلي عن الكفاح من أجل إعادته إلى الحكومة"

حضر قادة الائتلاف الحكومي في إسرائيلي إلى الاجتماع الأسبوعي لحزب "شاس"، اليوم الاثنين، لإبداء دعمهم لرئيس الحزب، آرييه درعي، الذي أعفاه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من منصبه كوزير للداخلية والصحة، أمس الأحد، وفقا لحكم المحكمة العليا الذي أبطل تعيينه.

وظهر نتنياهو في الاجتماع كدليل على التضامن وكرر التزامه بإعادة درعي إلى الحكومة. وقال نتنياهو "مبدأ الاغلبية تم تقويضه وعلينا اصلاحه". وأضاف رئيس الوزراء "إنه قرار سيء"، وشدد على أنه "لا أحد لديه نية للتخلي عن الكفاح من أجل إعادته إلى الحكومة".

وكان من بين الحاضرين أيضا رئيس الكنيست أمير أوحانا ووزير الأمن يوآف غالانت ووزير المالية بيتسلئيل سموتريتش ووزراء ونواب آخرون. وقال وزير العدل ياريف ليفين ، الذي كان حاضرا أيضا، إن "قرار المحكمة العليا ضد درعي مقلق للغاية" وتابع "في الديمقراطية، الشخص الذي ينتخب ويحدد من سيكون في الحكومة ومن سيكون الوزراء وأعضاء الكنيست هو الشعب. المكان الذي يحدد فيه القاضي من يراه مناسبًا ليكون وزيرًا"وقال إن "المعايير التي اخترعها المحكمة، يمكن تسميتها بأسماء عديدة، لكنها ليست ديمقراطية".

ومن جهته أشار وزير المالية بيتسلئيل سموتريتش إلى أن "هذا الاجتماع هو الرسالة. التحالف مستقر ومتماسك وسيستمر بعون الله حتى نهاية ولايته. نشعر جميعا أن نضال القضاء ضد درعي هو كفاح كلنا. آريه، كلنا هنا معك، إنها معركتنا جميعًا ".

وفي السياق قال آرييه درعي إن "التحالف يواصل العمل وفقا للقانون، ونحن لسنا فوضويين. لن نسمح بأن تقع البلاد في أيدي الفوضويين الذين يصرخون بأنهم لن يقبلوا بقوانين الكنيست"، وتابع درعي "رئيس الوزراء كان يتصرف بشكل غير معقول للغاية عندما عينني وزيرا. لم يحذره أحد وفجأة أصبحوا يناقشون ما إذا كان تصرف بشكل غير معقول. ربما اراد احدهم نصب فخ له ".