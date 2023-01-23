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الأردن يشتري 12 مقاتلة حربية جديدة من طراز اف-16 من الولايات المتحدة

i24news

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طائرات مقاتلة من طراز إف 16 تشارك في تدريبات الحماية الجوية لحلف الناتو بالقرب من القاعدة الجوية في لاسك بوسط بولندا في 12 أكتوبر 2022.
RADOSLAW JOZWIAK / AFPطائرات مقاتلة من طراز إف 16 تشارك في تدريبات الحماية الجوية لحلف الناتو بالقرب من القاعدة الجوية في لاسك بوسط بولندا في 12 أكتوبر 2022.

وتهدف الصفقة الى تحسين قدرات الجيش الأردني في محاربة الإرهاب

وقعت المملكة الأردنية الهاشمية على اتفاق مع الولايات المتحدة لشراء 12 مقاتلة من طراز F-16، وتهدف الصفقة الى تعزيز قدرات سلاح الجو الأردني وتحسين التعاون مع الجيش الأمريكي في مجال محاربة الإرهاب، ويتراوح حجم الصفقة بقيمة 4.21 مليار دولار وتشمل أيضا كبسولات استخبارات، أجهزة اتصال، ومكونات الذخيرة ذات الصلة. 

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وذكرت وكالة الأنباء الأردنية بترا أنه خلال التوقيع على الصفقة تم افتتاح مبنى جديد لمقر قيادة سلاح الجو الأردني. ووقع على الصفقة كل من قائد سلاح الجو الأردني العميد الركن محمد حياصات ونائب رئيس البعثة الأمريكية في الأردن روهيت نبال. 

وتعتبر مقاتلة F-16 العمود الفقري لسلاح الجو الأردني، والتي تستخدم 43 F-16A كمقاتلة رئيسية و -18 F-16Bs ايضا، جاء هذا بحسب تقرير صادر عن "بريكنغ ديفنس".ولدى المملكة الأردنية الهاشمية أسطول مكون من 230 مقاتلة، وهو أسطول كبير نسبيا لكنها قديمة .

وفي تقرير لوكالة سبنوتنيك ذكر أن الجيش الأردني يصنف أنه في المرتبة رقم 81 بين أضخم 145 جيشا في العالم عام 2023 في حين يصنف الـ14 في منطقة الشرق الأوسط. 

القوات الجوية الأردنية تضم أنواعا مختلفة من المقاتلات وتشمل : 44 مقاتلة، و4 طائرة هجومية، و16 طائرة نقل عسكري، و56 طائرة تدريب و5 طائرة للمهام الخاصة. وتقدر ميزانية الدفاع الأردنية بمبلغ 1.9 مليار دولار في عام 2023.   

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