إنطلاق أكبر تدريب عسكري مشترك بين إسرائيل والولايات المتحدة

ويحمل هذا التدريب رسالة هامة لايران ويشارك في التدريب أكثر من 140 مقاتلة حربية أمريكية

انطلق اليوم تدريب عسكري أمريكي إسرائيلي مشترك وهو الأكبر بينهما حتى الآن. وقال مسؤول أمريكي كبير إن الرسالة من التدريب هي أن الحرب في أوكرانيا والتهديد الصيني لا تدفع الولايات المتحدة من تجاهل التهديد الايراني، وأضاف :الحديث يدور عن التدريب الأكبر بين إسرائيل والولايات المتحدة.في حين قال مسؤول أمريكي آخر إن "ايران ستشهد قوة التدريب وحجمه وستفهم ما يمكن لكلا الدولتين القيام به، ووصفت وكالة رويترز التدريب بأنه "الأكبر حتى الآن".

في إطار التدريب فوجئ سكان مدينة القدس من تحليق غير عادي لمروحيات هيلوكبتر حلقت من مسافة منخفضة وتسببت باهتزازات ببيوت بالمدينة في ساعات الظهر. وأجري التحليق بدون تبليغ مسبق للجمهور.

القيادة الأمريكية المركزية أعلنت أن أكثر من 140 طائرة شاركت بالتدريب: طائرات حربية اف-18، اف-16، اف-35، طائرات هرقل، مروحيات أباتشي وأدوات بحرية أخرة، وايضا قاذفات بي52 ذات قدرات نووية.

وعقب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي وقال إن تدريب "الوني بازيلت" بدأ مع القيادة المركزية للجيش الأمريكي، في إطار التدريب ستكون زيارات لقادة كبار من القيادة المركزية في الجيش الأمريكية. الحديث عن ركيزة إضافية تدعم طرق العمل المتشعبة والدولية بين الجيوش لمواجهة عدد من التهديدات المتنوعة في المنطقة,وبسبب التدريب سيتم ملاحظة حركة نشطة لقوات الأمن في أنحاء البلاد وسيسمع أصداء الانفجارات في المنطقة.