الرئيس التركي: على السويد "أن لا تنتظر دعم" أنقره لانضمامها لحلف الأطلسي

الرئيس التركي رجب الطيب اردوغان:"إذا كانت (السويد) تحب كثيرا أعضاء التنظيم الإرهابي وأعداء الإسلام، فنوصيها بأن تلجأ إلى هؤلاء في الدفاع عنها"

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم الإثنين، إن السويد، المرشّحة لعضوية "حلف شمال الأطلسي"، لم يعد بإمكانها الاعتماد على "دعم" تركيا بعدما سمحت بتنظيم تظاهرة مناهضة لتركيا في ستوكهولم السبت المنصرم، وتابع "إذا لم تحترموا المعتقدات الدينية لجمهورية تركيا أو للمسلمين، فلن تتلقّوا دعماً من قبلنا".

وتحدث أردوغان خلال كلمة ألقاها بعد اجتماع لمجلس الوزراء، عن واقعة حرق نسخة من القرآن الكريم أمام سفارة أنقرة في العاصمة السويدية ستوكهولم علي يد متطرف يميني واصفا الفعل بـ"القبيح".وقال أردوغان: "هو إهانة ضد كل من يحترم الحقوق والحريات الأساسية للناس وعلى رأسهم المسلمين"وتابع: "القرآن الكريم الذي يحفظه ربنا لن يتضرر أبدا إذا أحرقت نسخة منه".

وزاد بلهجة شديدة "أولئك الذين تسببوا في مثل هذا العار (حرق القرآن في السويد) أمام سفارتنا بستوكهولم، يجب ألا يتوقعوا أي مكرمة منا فيما يتعلق بطلبات العضوية في الناتو".وهاجم السويد بالقول: "إذا كانت (السويد) تحب كثيرا أعضاء التنظيم الإرهابي وأعداء الإسلام، فنوصيها بأن تلجأ إلى هؤلاء في الدفاع عنها"، مضيفا : "لا يمتلك أي شخص حرية إهانة مقدسات المسلمين أو الأديان الأخرى" واضاف "تمس بمشاعر أكثر من مليار مسلم"، أدانها العالم الإسلامي والعربي، محذرين من أنها "ستؤجج مشاعر الغضب والكراهية بين الأديان والشعوب".

وكانت السلطات السويدية، قد منحت الإذن لزعيم حزب "الخط المتشدد" الدنماركي، اليميني المتطرف راسموس بالودان، بإحراق نسخة من القرآن الكريم أمام مبنى السفارة التركية في ستوكهولم، السبت المنصرم، وسط حماية من عناصر الشرطة، في خطوة تهدف إلى التنديد بالمفاوضات التي تجريها ستوكهولم مع أنقرة بشأن انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وكانت حادثة حرق القرآن في مظاهرة باستوكهولم دعا إليها السبت زعيم حزب "الخط المتشدد" الدنماركي اليميني المتطرف راسموس بالودان أمام مبنى السفارة التركية في العاصمة السويدية،قد تصدرت الواجهة إعلاميا لا سيما على المستوى العربي الإسلامي الذي انتفض حيال مشهد الاعتداء هذا على مشاعر المسلمين في أنحاء المعمورة. الواجهة إعلاميا لا سيما على المستوى العربي الإسلامي الذي انتفض حيال مشهد الاعتداء هذا على مشاعر المسلمين في أنحاء المعمورة.