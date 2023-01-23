ما هي أهم التحديات الأمنية التي ستواجهها إسرائيل عام 2023؟

تقرير إسرائيلي جديد يشير الى أهم التحديات الأمنية التي يمكن أن تواجهها إسرائيل عام 2023

التصعيد في الساحة الفلسطينية، يعتبر التهديد الأكثر إلحاحا لإسرائيل في عام 2023، بحسب التقديرات الاستراتيجية التي قدمها معهد دراسات الأمن القومي (INSS) للرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ اليوم. وذكر التقرير الذي يستعرض التهديدات الاستراتيجية التي تواجهها إسرائيل بأن الساحة الفلسطينية عرفت بأنها أكثر الساحات القابلة للانفجار خلال العام القادم "إن كان بسبب الجمود بالعملية السياسية أو الفهم بأن الحديث يدور عن نهاية عهد رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن".

وبحسب التقرير "هناك اضطرابات متنامية بين شريحة واسعة من الشباب المحبطين، وأيضا خطر متزايد من صحوة عنيفة، يمكنها أن تندلع بسبب تحركات إسرائيل. في الوقت الذي يتزايد فيه التهديد الاستراتيجي الخطير الذي يتجلى بالإنزلاق إلى واقع الدولة الواحدة، والتي تعرض الهوية اليهودية-الديموقراطية لإسرائيل للخطر".

التهديد المركزي والأول بأهميته وخطورته الاستراتيجية، بحسب المعهد، هو الخطر من المساس بالعلاقات مع الولايات المتحدة. وكتب بالتقرير "بسبب اشتداد الاستقطاب والتطرف على جانبي الحواجز السياسية في الولايات المتحدة وزيادة تأثير المعسكر التقدمي، الذي ينكر شرعية دولة إسرائيل، الخطوات الإسرائيلية التي ستعتبر بأنها مساس بالفلسطينيين والديموقراطية الداخلية في دولة إسرائيل يمكنها أن تعمق الأزمة".

وبحسب التقرير، فإن العلاقات مع الصين وروسيا لها أهمية على العلاقات مع الولايات المتحدة. لذلك، الباحثون يوصون باتخاذ خطوات فعالة للحفاظ على العلاقات مع الولايات المتحدة وبشكل أساسي بكل ما يرتبط بانضمام إسرائيل إلى كتلة الدول الديموقراطية في العالم وتعميق الدعم إلى أوكرانيا. حتى أنهم يوصون بالوقوف الى جانبها بالحرب ضد روسيا.

وفي الموضوع الايراني، أشار الباحثون بأنه "أخطر تهديد خارجي محتمل ضد إسرائيل" ، وأقر الباحثون أن البرنامج النووي موجود بأخطر حالاته على الإطلاق مما يجعلها على مسافة قصيرة من أن تصبح على عتبة دولة نووية. و "ايران تبعد مسافة قرار للحصول على قنبلة" وأضافوا :"مشاركة ايران الى جانب روسيا في المعركة في أوكرانيا تعمق عدوانية الغرب لايران، لكن من ناحية أخرى تخلق لايران شبكة أمان أمام العقوبات الغربية التي تزيد أمن ايران ضد هجوم غربي".

وأشار الباحثون في التقرير إلى أن تعاظم حزب الله على الحدود مع لبنان، بسبب النشاط المنسوب الى إسرائيل في سوريا ضد التموضع الايراني. وبحسبهم، يجب العودة الى عصر الغموض الذي تآكل. وذكروا دفع العلاقات مع دول اتفاقيات ابراهيم حول التهديد من ايران والحفاظ على جهاز القضاء.

وكما بتقارير سابقة، أشار باحثو المعهد في التقرير أيضا الى الاستقطاب الاجتماعي في إسرائيل، والذي بحسبهم "يتزايد ويمس بالحماية الاجتماعية والذي هو مركب حيوي بقدرة إسرائيل على مواجهة التهديدات الخارجية". وأشار الباحثون إلى "أن العلاقات بين العرب واليهود والتطرف القومي المقترن بعدم فرض الحكم يمكنه أن يخلق ظواهر فوضى وتطبيق المرء القانون بيده وخلق ميلشيات مسلحة".