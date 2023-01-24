السيسي يدافع عن المشروعات العملاقة ويبرئ سياسته من الاضطرابات الاقتصادية التي تشهدها مصر

"سأتحدث عما يجري تداوله، أن المشاريع القومية هي سبب الأزمة التي نمر بها حاليا. ألم نكن لنطور قناة السويس .. ليصل دخلها بعد سبع سنوات إلى 8 مليارات دولار؟ "

دافع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم الاثنين عن المشاريع الضخمة التي تم تنفيذها منذ توليه السلطة، قائلا إنه ليس مسؤولا عن التراجع الاقتصادي في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا.

منذ أن أصبح السيسي رئيسًا في عام 2014، شرعت مصر في الإنفاق على البنية التحتية بقيادة الجيش، والتي شملت توسيع قناة السويس، وإقامة عاصمة جديدة في الصحراء، وإنشاء طرق واسعة النطاق. تساءل النقاد عن سبب ضخ القاهرة عشرات المليارات من الدولارات في مثل هذه المشاريع في وقت تراجعت فيه العملة المصرية وتسارع التضخم، بينما تكافح لاحتواء عبء ديونها وتوفير الخدمات العامة لعدد متزايد من السكان.

في تشرين الأول/ نوفمبر من العام الماضي، تعهدت مصر لصندوق النقد الدولي بأن "يتم إبطاء الإنفاق على المشروعات العامة بما في ذلك المشروعات القومية وتعديله للحد من الضغوط على سوق الصرف الأجنبي والتضخم".

كما أصدرت الحكومة أمرًا في أوائل كانون الثاني/ يناير بتأجيل المشروعات التي تحتوي على مكون كبير من العملات الأجنبية، وخفض الإنفاق غير الضروري.

وقال السيسي "سأتحدث عما يجري تداوله، أن المشاريع القومية هي سبب الأزمة التي نمر بها حاليا. ألم نكن لنطور قناة السويس .. ليصل دخلها بعد سبع سنوات إلى 8 مليارات دولار؟ "

أشار السيسي أيضًا إلى الاستثمارات في شبكة الطاقة في وقت مبكر من حكمه مما أدى إلى فائض كبير في الطاقة.

"بينما كان لدينا نقص في الطاقة، هل كان بإمكاننا تطوير البنية التحتية للكهرباء لمواكبة الطلب وأيضًا لمواكبة التطور الذي كنا نهدف إليه؟" وتابع "لم يكن هناك أي شيء غير مهم عملنا عليه، أو خطأ في التقدير قمنا به".

وألقى السيسي باللوم على انتفاضة 2011 في زعزعة استقرار مصر وعرقلة تنميتها الاقتصادية، وكثيراً ما يعزو الاضطرابات الاقتصادية الأخيرة إلى الغزو الروسي لأوكرانيا، فضلاً عن عوامل عالمية أخرى.