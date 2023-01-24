وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين يزور إسرائيل الأسبوع المقبل

سيكون بلينكن ثاني مسؤول أمريكي رفيع المستوى يزور إسرائيل في غضون شهر - بعد أسبوعين على زيارة مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان

من المقرر أن يصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إلى إسرائيل الأسبوع المقبل في زيارة ستشمل الضفة الغربية أيضًا، إذ تجري الاستعدادات لعقد اجتماعات في إسرائيل يوم الاثنين قبل أن ينتقل في اليوم التالي (الثلاثاء) للقاء القيادة الفلسطينية في الضفة الغربية.

بقدومه، سيكون بلينكن ثاني مسؤول أمريكي رفيع المستوى يزور إسرائيل في غضون شهر - بعد أسبوعين على زيارة مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان.

صرح مسؤولو البيت الأبيض لوسائل الإعلام المحلية أن الغرض من الرحلة هو فهم خطط الحكومة الإسرائيلية الجديدة فيما يتعلق بالضفة الغربية والحرم القدسي في مدينة القدس وتوضيح الخطوط الحمراء للإدارة الأمريكية في كل منهما. وليس بعيدا أن تكون هذه الزيارة على صلة بأصداء دخول وزير الأمن القومي ايتامار بن غفير عتبة باحات الأقصى على نحو يعتبره الفلسطينيون استفزازيا لا سيما على ضوء توجيهات ما يعرف بالوضع الراهن في القدس.

وعلى جدول الأعمال أيضًا إيران وشبكات الأسلحة المنتشرة، الأمر الذي جعله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أولوية أمنية قصوى وأحد الأولويات التي تقول الولايات المتحدة إنها مهمة أيضًا.

بالإضافة إلى لقائه مع نتنياهو، من المتوقع أن يجري بلينكن مشاورات مع الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ ووزير الخارجية إيلي كوهين.

أدت الحكومة الدينية اليمينية الجديدة في إسرائيل اليمين مؤخرا بعد فوز حاسم لائتلاف نتنياهو في الانتخابات البرلمانية في تشرين الثاني/ نوفمبر