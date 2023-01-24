الرئيس الإسرائيلي يطلق مبادرة جديدة تهدف إلى تخفيف التوترات بين مؤيدي الإصلاح القضائي ومعارضيه

"إنني ألاحظ المجتمع الإسرائيلي والمواطنين والنظام السياسي. أرى الأطراف مستعدة لمواجهة شاملة حول صورة دولة إسرائي ، وأنا قلق من أننا على شفا صراع داخلي"

أطلق الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، صباح اليوم الثلاثاء، مبادرة جديدة ودعوة إلى العمل بهدف التخفيف من التوترات بين مؤيدي الإصلاح القضائي ومعارضيه، وعبر عن قلقه من إمكانية أن تدخل البلاد في "صراع داخلي قد يفجر الأوضاع بسبب الخلافات السياسية والانقسام في مختلف فئات المجتمع"ودعا إلى ضرورة "اجتهاد جميع الأحزاب والجهات السياسية من أجل التوصل لاتفاقيات واسعة تنهي الخلافات".

وقال هرتسوغ"إنني ألاحظ المجتمع الإسرائيلي والمواطنين والنظام السياسي. أرى الأطراف مستعدة لمواجهة شاملة حول صورة دولة إسرائي ، وأنا قلق من أننا على شفا صراع داخلي"

جاء ذلك خلال إنشاء مركز تعليمي في مقر إقامته، في خطاب ألقاه في مؤتمر تربوي في تل أبيب، حضره رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأعضاء الكنيست، ورؤساء بلديات ومعلمون، قدم السيد هرتسوغ "خطة يجب أن تؤتي ثمارها مع احتفال إسرائيل بالذكرى الثمانين لتأسيسها، وهو العام الذي تكمل فيه هذه الخطة السابعة"

ولطالما دعا هرتسوغ إلى الحوار بين أصحاب الآراء المتعارضة، خاصة في وقت وصلت فيه التوترات في إسرائيل إلى مستويات مقلقة في الأسابيع الأخيرة. بهذا المعنى، قرر إنشاء مركز تعليمي في مقر إقامته من أجل تعزيز الشعور بالانتماء بين المجتمعات المختلفة في إسرائيل، وسيساعدهم على الالتقاء، والتعرف على بعضهم البعض، وفهم بعضهم البعض. آخر.

يأتي إنشاء هذا المركز بعد مشروع تجريبي أُجري العام المنصرم في مقر إقامة الرئيس، حيث تم إجراء محادثات ومناقشات معمقة حول قضايا مجتمعية حساسة.

وكان هرتسوغ قد قال، الأحد المنصرم، إلى إن بلاده في خضم "نزاع عميق" يمزقها، وتعهد بالعمل على "منع حدوث أزمة دستورية تاريخية ومنع المزيد من الانقسام في الأمة".وأضاف: "أحترم النقد الذي وجّه لي، لكني أركز حاليا على دورين حاسمين: منع حدوث أزمة دستورية تاريخية ومنع المزيد من الانقسام في الأمة". وأكد على أنه بيت الرئيس "ربما هو المكان الوحيد اليوم الذي يحظى بثقة جميع الأطراف وقادر على إجراء النقاشات بشأن القضية بطريقة مقبولة للجميع، سواء بأبواب مفتوحة أو خلف أبواب موصدة

جاءت تصريحات هرتسوغ في مقطع مصور بثه على حسابه بـ"تويتر"، غداة احتجاجات نظمتها المعارضة في مدينة تل أبيب (وسط البلاد)، بمشاركة نحو 100 ألف إسرائيلي وفق تقديرات الشرطة، رفضا لـ"إصلاحات قضائية" تعتزم حكومة بنيامين نتنياهو تمريرها ويصفها معارضوها بـ"الانقلاب القضائي".