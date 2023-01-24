الأونروا تطلق نداء عالميا لجمع 1.6 مليار دولار من المساعدات المالية

ارتفاع التكاليف ونقص التمويل، علما أنها تقدم خدمات عامة لنحو 5.6 مليون لاجئ فلسطيني بيانا حذرت فيه من صعوبة الوفاء بالتزاماتها بسبب محدودية الموارد.

أطلقت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في بيان، اليوم الثلاثاء،"نداء عالميا لجمع 1.6 مليار دولار من المساعدات المالية، في ظل ارتفاع التكاليف ونقص التمويل، علما أنها تقدم خدمات عامة لنحو 5.6 مليون لاجئ فلسطيني بيانا حذرت فيه من صعوبة الوفاء بالتزاماتها بسبب محدودية الموارد.

وجاء في البيان أن "التحديات المتفاقمة خلال العام المنصرم بما في ذلك نقص التمويل والأزمات العالمية المتنافسة والتضخم وتعطيل سلسلة التوريد والديناميكيات الجيوسياسية ومستويات الفقر والبطالة المرتفعة بين لاجئي فلسطين ، قد فرضت ضغطا هائلا على الأونروا".

ومن جهته قال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني: "لقد عدت للتو من سوريا حيث شهدت معاناة ويأسا لا يوصفان. إن وضع لاجئي فلسطين هناك ينعكس للأسف في أماكن أخرى مثل لبنان وغزة حيث وصل لاجئو فلسطين إلى الحضيض. أخبرني الكثيرون أن كل ما يطلبونه هو أن يعيشوا حياة كريمة، وهو طلب ليس بالكثير"وتابع "على مدار أكثر من 70 عاما، دأبت الأونروا على تقديم احتياجات لاجئي فلسطين والاستجابة لها رغم كل الصعاب، وأخذت على عاتقها مسؤوليةً كبيرةً إلى أن يتم التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم. لا يمكننا ولا ينبغي لنا أن نبقى في حالة سعي مستمر لجلب المعونات المالية لتغطية نفقات مساهمتنا في حقوق الإنسان والاستقرار. إنني أدعو إلى نموذج تمويل أكثر استدامة لهذه الوكالة الحيوية بموجبه يكون لوكالة الاونروا مصدر تمويل منتظم وطويل الأمد ويمكن التنبؤ به. بدون ذلك، فإننا ببساطة لن نكون قادرين على القيام بذلك، وهكذا ستكون حياة لاجئي فلسطين في حالة حرجة للغاية وسيكون لهذا أثراً على ملايين الأشخاص في المنطقة وخارجها".

في وقت سابق من نوفمبر /تشرين الثاني المنصرم، قال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني لوكالة "رويترز" إن "المصاعب المالية للوكالة قد تؤدي إلى فشلها في الوفاء بتفويضها، الذي تم تجديده الشهر المنصرم لمدة ثلاث سنوات أخرى".

تأسست المنظمة عام 1949 لتقديم الرعاية الصحية والمساعدات الإنسانية والتعليم والخدمات العامة الأخرى في غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان.