الرئيس الإسرائيلي يحيي ذكرى المحرقة بخطاب في البرلمان الأوروبي

قال هرتسوغ في بيان قبل مغادرته متوجها إلى فرنسا الأربعاء "هذه زيارة مهمة واستثنائية لمؤسسات الاتحاد الأوروبي"

من المقرر أن يلقي الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ الخطاب الرئيسي في البرلمان الأوروبي هذا الأسبوع بمناسبة اليوم العالمي لإحياء ذكرى المحرقة.

وقال هرتسوغ في بيان قبل مغادرته متوجها إلى فرنسا الأربعاء "هذه زيارة مهمة واستثنائية لمؤسسات الاتحاد الأوروبي". بلجيكا صديقة مقربة لإسرائيل وأنا متأكد من أن اجتماعاتي مع الملك والمسؤولين الحكوميين ستكون بمثابة حافز للعديد من التعاون معها. ولباقي الزيارة للاتحاد الاوروبي اهمية خاصة ".

وأضاف هرستوغ، "علاقة إسرائيل بدول أوروبا ومؤسسات الاتحاد الأوروبي لها تأثير على كل مجال تقريبًا من مجالات حياتنا كشعب وكدولة - من الاقتصاد إلى الأمن والأوساط الأكاديمية والعلوم والثقافة وغير ذلك الكثير"، وأكد "زيارتي واجتماعاتي تجمع دروس الماضي ورؤية لمستقبل واعد من الشراكة بين إسرائيل ودول أوروبا".

وأشار هرتسوغ، في بيانه إلى أنه "يجب ألا ننسى أبدًا أن الهولوكوست، أحلك هاوية في تاريخ البشرية، قد نشأ من التربة الخصبة لمعاداة السامية التي انتشرت عبر أوروبا لأجيال ومأساوية ترفع رأسها بأشكال عديدة في يومنا هذا".

وقال هرتسوغ، "إن المسؤولية التاريخية التي تتحملها أسرة الأمم بأكملها - وأمم أوروبا على وجه الخصوص - لا تتطلب منا فقط تعميق ذكرياتنا، ولكن أيضًا لاستخلاص الدروس، وتثقيف، وشن حملة مثابرة وحازمة، والأهم من ذلك معركة مشتركة ضد معاداة السامية والعنصرية وكراهية الأجانب ".

وسيلتقي الرئيس هرستوغ خلال زيارته المقررة في الفترة من 25 إلى 26 يناير/كانون الثاني، إلى ستراسبورغ فرنسا، مع ملك بلجيكا فيليب، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ، ورئيس البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا ، والأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، وممثلين عن الجاليات اليهودية. المدن البلجيكية بروكسل وأنتويرب.