وحدة الاستخبارات الخاصة بتشغيل عملاء خارج إسرائيل تبحث عن عملاء جدد

وتنشط الوحدة على تشغيل عملاء سريين من خارج إسرائيل وتقوم بتدريبهم

إعلنت وحدة 504 في قسم الاستخبارات العسكرية والمسؤولة عن تشغيل عملاء سريين من خارج إسرائيل بأنها تبحث عن عاملين لديها. ونشرت الوحدة إعلانا توضح خلاله أنها تبحث عن مشغلي ومشغلات عملاء، وشددت على أنها ترى أيضا في عصر القدرات السيرانية والديغتالية أنه لا يوجد بديل عن الاستخبارات الانسانية.

ويشار الى أن الوحدة 504 مسؤولة عن تشغيل وعملاء سريين في مناطق متاخمة لدولة إسرائيل، بصورة تشبه وحدة الاستخبارات الانسانية التي تنشط في الموساد. الوحدة قادرة للوصول الى أشخاص وتجنيدهم وتشغيلهم أحيانا على مدار عشرات السنوات، وهو أمر يتيح الحصول على معلومات من خارج إسرائيل والتي لا يمكن الحصول عليها إلا من خلال هذه الطريقة.

عملية التأهيل في هذه الوحدة طويلة على وجه الخصوص، وتشمل فرز صارم لإجراءات التصنيف الأمنية، فحص قدرات إبداعية وبناء ثقة مع المتجند في الجانب الآخر. وكجزء من ذلك توجد حاجة بالتعرف على المكان، الثقافة وحتى اللهجة المحلية، وهو تخصص لا يمكن الحصول عليه في عالم الديغتال ويتم تعلمه خلال عملية التأهيل.