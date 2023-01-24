الوزير بن غفير يستعرض خطة إصلاحات بجهاز الشرطة الإسرائيلية

الوزير الاسرائيلي يقول إن الشرطة على باب تهديد اندلاع سيناريو "حارس اسوار 2"

عقد وزير الأمن القومي الإسرائيلي ايتمار بن غفير مساء اليوم مؤتمرا صحافيا بمشاركة مفوض الشرطة كوبي شبتاي، استعرض خلاله الإصلاحات المخطط لها في جهاز الشرطة. وقال بن غفير إنه "في كل التقييمات للوضع هناك خطر واضح" وأضاف "التهديد المركزي الذي يقف أمامنا هو سيناريو ’حارس أسوار 2’ على الأبواب، وفي سيناريو مثل هذا يوجد مخرج واحد فقط وهو -إقامة حرس وطني"

وأضاف الوزير :"وصلنا الى حل، إعادة الحكم، تقوية الشرطة الزرقاء، سنرفع رواتب جميع رجال الشرطة، من التجنيد وحتى الضباط، بنسبة تتراوح ما بين 20 حتى 40 بالمئة، أطالب جميع رجال الشرطة الذين غادروا العودة الى الشرطة".

في حين صرح مفوض الشرطة في المؤتمر الصحافي :"أنا لست دمية أي أحد، ولا مرة بحياتي كنت دمية أي أحد، هذا بأني أحترم هو أمر آخر. أنا ذراع عملياتي ومن منطلق وظيفتي أعمل بموجب القانون. هكذا أيضا مع الوزير بن غفير. جلسنا وتحدثنا وتوصلنا الى تفاهمات بدون المساس بمكانة مفوض الشرطة أو مكانة واحترام شرطة إسرائيل".