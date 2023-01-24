English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر
  • i24news
  • الشرق الأوسط
  • السلطات المصرية تعثر على أقدم مدينة سكنية كاملة من العصر الروماني في الأقصر

السلطات المصرية تعثر على أقدم مدينة سكنية كاملة من العصر الروماني في الأقصر

i24NEWS

دقيقة 1
بلدة بالقرب من الأقصر ، مصر
Egyptian Ministry of Antiquities / AFPبلدة بالقرب من الأقصر ، مصر

قالت الوزارة إن "البعثة الأثرية المصرية برئاسة مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، نجحت في الكشف عن أول مدينة سكنية كاملة من العصر الروماني"

أكدت وزارة السياحة والآثار المصرية، اليوم الثلاثاء، عن اكتشاف مدينة سكنية كاملة عمرها يعود لحوالي 2000 عام، تعد "الأقدم" بمدينة الأقصر التاريخية جنوبي البلاد.

Video poster

وقالت الوزارة في بيان لها إن "البعثة الأثرية المصرية برئاسة مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، نجحت في الكشف عن أول مدينة سكنية كاملة من العصر الروماني ( 30 ق.م. - 395 ميلادي) بمنطقة متاخمة لمعبد الأقصر بالبر الشرقي للمدينة".

Egyptian Ministry of Antiquities / AFP
Egyptian Ministry of Antiquities / AFPبلدة بالقرب من الأقصر ، مصر

وأكد مصطفى وزيري أن هذا الاكتشاف "كشف النقاب عن أهم وأقدم مدينة سكنية بالبر الشرقي بمحافظة الأقصر، والتي تعد امتدادا لمدينة طيبة القديمة".

وأوضح مصطفى وزيري أن "البعثة سوف تستكمل أعمال الحفائر بالموقع والتي ربما تقود للكشف عن مزيد من أسرار هذه المدينة".

وعثرت البعثة بموقع الاكتشاف على "عدد من المباني السكنية وبرجين للحمام من القرنين الثاني والثالث الميلادي، وعدد من الورش لصناعة وصهر المعادن بداخلها عدد من الأواني وقوارير المياه والزمزميات والمسارج الفخارية وأدوات للطحن وعملات رومانية من النحاس والبرونز"، وفق وزيري.

Egyptian Ministry of Antiquities / AFP
Egyptian Ministry of Antiquities / AFPمشهدًا لعلماء آثار يعملون في موقع مقبرة اكتشفت حديثًا في محافظة الأقصر جنوب مصر.

وكانت مدينة طيبة القديمة، المعروفة حاليا بالأقصر واحدة من أهم المدن اعتبارا من عصر الدولة الوسطى (2055 - 1650 ق.م.)، وعصر الدولة الحديثة (حوالي 1550 - 1069 ق.م.).

وأُضيفت طيبة القديمة ومقابرها إلى قائمة التراث العالمي لليونسكو في عام 1979.

تلقت هذه المقالة 0 تعليق