السلطات المصرية تعثر على أقدم مدينة سكنية كاملة من العصر الروماني في الأقصر

قالت الوزارة إن "البعثة الأثرية المصرية برئاسة مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، نجحت في الكشف عن أول مدينة سكنية كاملة من العصر الروماني"

أكدت وزارة السياحة والآثار المصرية، اليوم الثلاثاء، عن اكتشاف مدينة سكنية كاملة عمرها يعود لحوالي 2000 عام، تعد "الأقدم" بمدينة الأقصر التاريخية جنوبي البلاد.

وقالت الوزارة في بيان لها إن "البعثة الأثرية المصرية برئاسة مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، نجحت في الكشف عن أول مدينة سكنية كاملة من العصر الروماني ( 30 ق.م. - 395 ميلادي) بمنطقة متاخمة لمعبد الأقصر بالبر الشرقي للمدينة".

Egyptian Ministry of Antiquities / AFP بلدة بالقرب من الأقصر ، مصر

وأكد مصطفى وزيري أن هذا الاكتشاف "كشف النقاب عن أهم وأقدم مدينة سكنية بالبر الشرقي بمحافظة الأقصر، والتي تعد امتدادا لمدينة طيبة القديمة".

وأوضح مصطفى وزيري أن "البعثة سوف تستكمل أعمال الحفائر بالموقع والتي ربما تقود للكشف عن مزيد من أسرار هذه المدينة".

وعثرت البعثة بموقع الاكتشاف على "عدد من المباني السكنية وبرجين للحمام من القرنين الثاني والثالث الميلادي، وعدد من الورش لصناعة وصهر المعادن بداخلها عدد من الأواني وقوارير المياه والزمزميات والمسارج الفخارية وأدوات للطحن وعملات رومانية من النحاس والبرونز"، وفق وزيري.

Egyptian Ministry of Antiquities / AFP مشهدًا لعلماء آثار يعملون في موقع مقبرة اكتشفت حديثًا في محافظة الأقصر جنوب مصر.

وكانت مدينة طيبة القديمة، المعروفة حاليا بالأقصر واحدة من أهم المدن اعتبارا من عصر الدولة الوسطى (2055 - 1650 ق.م.)، وعصر الدولة الحديثة (حوالي 1550 - 1069 ق.م.).

وأُضيفت طيبة القديمة ومقابرها إلى قائمة التراث العالمي لليونسكو في عام 1979.